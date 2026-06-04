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Relegation zur KL Inn/Salzach LIVE: Neuötting gegen Kirchanschöring II
Relegation zur Kreisliga
von Paul Ruser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Wollen aufsteigen: Die Spieler des SV Kirchanschöring II. – Foto: mb.presse / Butzhammer