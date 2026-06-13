 2026-06-12T06:52:44.557Z

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Relegation zur BZL: SV München West und SV Reichertsheim steigen auf

Relegation zur Bezirksliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Trotz einer 0:2-Niederlage in Hinspiel glaub der Lenggrieser SC (weiß) an ein Comeback gegen den SV München West (schwarz).
Trotz einer 0:2-Niederlage in Hinspiel glaub der Lenggrieser SC (weiß) an ein Comeback gegen den SV München West (schwarz). – Foto: Michelle Kleim

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Relegation zur BZL
SV München West
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Reichertshei

Das große Finale der Relegation zur Bezirksliga steht an. Nach einem Remis im Hinspiel ist zwischen dem SV Reichertsheim und dem SV Kranzberg noch alles völlig offen, der Lenggrieser SC braucht im Rückspiel vor heimischer Kulisse eine Aufholjagd gegen den SV München-West. Wer kann sich den Traum vom Aufstieg erfüllen? Die Relegation zur Bezirksliga im Liveticker.

Kreise Donau/Isar und Inn/Salzach:

Heute, 15:00 Uhr
SV Reichertsheim
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SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
1
n.V.
0
Abpfiff

Kreise Zugspitze und München:

Heute, 15:00 Uhr
Lenggrieser SC
Lenggrieser SCLenggries
SV München West
SV München WestSV München West
2
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Abpfiff