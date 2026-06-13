Relegation zur BZL: SV München West und SV Reichertsheim steigen auf

Trotz einer 0:2-Niederlage in Hinspiel glaub der Lenggrieser SC (weiß) an ein Comeback gegen den SV München West (schwarz). – Foto: Michelle Kleim

Das große Finale der Relegation zur Bezirksliga steht an. Nach einem Remis im Hinspiel ist zwischen dem SV Reichertsheim und dem SV Kranzberg noch alles völlig offen, der Lenggrieser SC braucht im Rückspiel vor heimischer Kulisse eine Aufholjagd gegen den SV München-West. Wer kann sich den Traum vom Aufstieg erfüllen? Die Relegation zur Bezirksliga im Liveticker.