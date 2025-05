Relegation zur BZL: Siegsdorf gewinnt Elfmeterschießen beim BCA

Siegsdorf darf weiter auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga hoffen. Nach dem 1:1 im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften in einer umkämpften Partie auch im Rückspiel sowohl in der regulären Zeit als auch in der Verlängerung mit 0:0-Unentschieden.

Im Elfmeterschießen blieben die Gäste aus Siegsdorf eiskalt und trafen alle ihrer fünf Strafstöße. Auch die Attachinger blieben in ihren ersten drei Versuchen souverän vom Punkt, jedoch scheiterte der BCA beim vierten Versuch. Damit muss der BCA den bitteren Gang in die Kreisliga antreten. Der TSV Siegsdorf ist eine Runde weiter und trifft kommende Woche auf den TSV Bad Endorf.

BC Attaching – TSV Siegsdorf 3:5 n.E.

BC Attaching: Hans Gamperl (119. Thomas Stampfl), Daniele Chezzi (13. Fareed Tourey) (77. Joshua Goodluck), Manuel Thalhammer, Marvin Haug, Lukas Maximilian Hübner, Franz Gamperl (114. Nico Franke), Leon Klingseisen (56. Florian Neumaier), Lukas Ederer, Patrick Huljina, Domenic Hörmann, Abdel Mbohou - Trainer: Stephan Fürst

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Felix Maaßen, Fabian Furch, Elias Mayer, Maximilian Huber, Tobias Huber (78. Markus Wendlinger), Felix Schrobenhauser, Liam Grill, Daniel Kohlmaier (66. Manuel Schlesak), Mateusz Galanek (85. Paul Wittmann) - Trainer: Stefan Mauerkirchner

Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Fabian König (121. i.E.), 1:1 Florian Neumaier (121. i.E.), 1:2 Paul Wittmann (121. i.E.), 2:2 Manuel Thalhammer (121. i.E.), 2:3 Felix Maaßen (121. i.E.), 3:3 Joshua Goodluck (121. i.E.), 3:4 Fabian Furch (121. i.E.), 3:5 Markus Wendlinger (121. i.E.)