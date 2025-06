Relegation zur BZL: München West und Olympiadorf starten

Jetzt sind auch die ersten Ansetzungen in München bekannt geworden. 23 Stunden vor Anpfiff steht fest: Der SV Olympiadorf muss in der 1. Runde gegen den SV München West antreten.

Relegation zur Bezirksliga

Die Münchner Fans der Relegation können planen. Am Dienstagabend um 19:30 Uhr steht der erste Showdown an. Auf der Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße, Heimat der DJK Pasing, treten der SV Olympiadorf und der SV München West gegeneinander an.