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Relegation zur BZL: München 1954 feiert Heimsieg gegen Waldperlach
2. Runde der Relegation zur Bezirksliga
von Paul Ruser · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
Überrollte in der ersten Runde Altenerding mit 6:0: Der SV Waldperlach. – Foto: Manfred Neueder
Im Relegationshinspiel der zweiten Runde zum Klassenerhalt trifft der TSV 54 DJK München auf den SV Waldperlach. In der ersten Runde schalteten die Gastgeber Saaldorf aus, die Gäste Altenerding. Der LIVE-Ticker: