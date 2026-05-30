 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Relegation zur BZL LIVE: Ünal bringt TSV 54 München vom Punkt in Front

Rückspiel der Bezirksliga-Relegation

von Paul Ruser · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Konnte das Hinspiel für sich entscheiden: Der TSV 54 München.
Konnte das Hinspiel für sich entscheiden: Der TSV 54 München. – Foto: Marasescu

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Relegation zur BZL
München 54
Waldperlach

Am heutigen Samstag entscheidet es sich, wer in der Bezirksliga bleibt. Der TSV 54 München geht nach dem 2:1-Hinspielsieg über den SV Waldperlach mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel. Wir berichten LIVE:

Heute, 15:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
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