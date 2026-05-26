 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ticker

Relegation zur BZL LIVE: Palzing gegen Ebersberg zur Pause torlos

2. Runde der Relegation zur Bezirksliga

von Paul Ruser · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Bezwang in der ersten Runde Polling: Der TSV Ebersberg.
Bezwang in der ersten Runde Polling: Der TSV Ebersberg. – Foto: Tamara Rabuser

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Ebersberg
Amp Palzing

Im Relegationshinspiel der zweiten Runde zum Klassenerhalt duellieren sich der SVA Palzing und der TSV Ebersberg. In der ersten Runde besiegten die Gastgeber Ohlstadt, die Gäste Polling. Der LIVE-Ticker:

Heute, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
0
0

Die 1. Runde für den SVA Palzing:

Di., 19.05.2026, 19:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
4
4

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
3
0

Die 1. Runde für den TSV Ebersberg:

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
2
2
Abpfiff

Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Polling
SV PollingSV Polling
5
2