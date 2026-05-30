 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Relegation zur BZL LIVE: Palzing fährt mit Hinspielsieg nach Ebersberg

Rückspiel der Bezirksliga-Relegation

von Paul Ruser · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Will heute wieder jubeln: Der SVA Palzing.
Will heute wieder jubeln: Der SVA Palzing. – Foto: Rabuser

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Relegation zur BZL
Ebersberg
Amp Palzing

Am heutigen Samstag entscheidet es sich, wer in der Bezirksliga bleibt. Der SVA Palzing gastiert nach dem 1:0-Hinspielsieg mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel beim TSV Ebersberg. Wir berichten LIVE:

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

Das Hinspiel:

Di., 26.05.2026, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
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