Relegation zur BZL: Eschler sorgt für Tüßlings Hinspielerfolg

Das Hinspiel der Relegation zur Bezirksliga geht an die SG Tüßling-Teising. Vor 815 Zuschauern erwischten die Hausherren einen perfekten Start in die Partie. Nach nur neun Minuten brachte Tim Eschler die Hausherren mit seinem Führungstreffer bereits auf die Siegerstraße.

In einem sonst eher ereignislosen Spiel schafften es die Gäste aus Ohlstadt nicht, das Spiel noch auf ihre Seite zu ziehen. In der Schlussphase holte sich stattdessen Johannes Fischer noch die rote Karte ab und wird seiner Mannschaft damit im Rückspiel diesen Samstag nicht zur Verfügung stehen, wenn der SV alles versuchen wird, sich den Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga zu erfüllen.

Anpfiff des Rückspiels der zweiten Runde der Relegation zur Bezirksliga ist am 14. Juni um 15 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

SG Tüßling - Teising – SV Ohlstadt 1:0

SG Tüßling - Teising: Lukas Schanzer, Herbert Friedrich, Stefan Schaumeier (72. Tobias Reiter), Florian Schuhbeck, Andreas Giglberger, Nico Kastenhuber (89. Lucas Stamm), Benjamin Kastenhuber, Michael Giglberger (95. Thomas Gillhuber), Andreas Hirschberger, Luca Steinbacher, Tim Eschler (75. Benjamin Utzinger) - Trainer: Andreas Giglberger

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Michael Guglhör, Jonas Thümmler, Leonhard Strobl (72. Luis Frombeck), Christoph Wäckerle (91. Simon Nutzinger), Johannes Fischer, Jakob Steffl, Korbinian Vogt, Klaus Zach, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 815

Tore: 1:0 Tim Eschler (9.)

Rot: Johannes Fischer (77./SV Ohlstadt/Grobes Foulspiel)