Relegation zur BZL: Alles offen - Remis zwischen Siegsdorf & Attaching

In der Relegation zur Bezirksliga treffen der TSV Siegsdorf und der BC Attaching aufeinander. Das Hinspiel endete mit einem Unentschieden, wodurch im Rückspiel am Samstag (24.05.; 18 Uhr) alles drin ist. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Der BC Attaching hat die Gastpartie beim TSV Siegsdorf gut überstanden. Nach dem 1:1 im Hinspiel geht der Ballspiel-Club mit Heimvorteil ins Rückspiel.

Zum Spiel: Franz Gamperl brachte die Attachinger nach elf Minuten in Front. In der Folge war der TSV Siegsdorf bemüht, kam aber zunächst nicht zum Ausgleich. Dieser fiel erst tief in der zweiten Hälfte, Felix Schrobenhauser war der Torschütze (77.).