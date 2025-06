Relegation zur BZL: 1817 mit zwei Gesichtern

Gau-Odernheim. Kein Sieger im Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Rheinhessen. Vor 500 Zuschauer trennten sich der TSV Gau-Odernheim II und der TV 1817 Mainz im Duell der A-Klassen-Vizemeister auf dem engen Kunstrasen an der Mühlstraße 1:1 (0:0). Damit bietet sich beiden Teams die Chance, im Rückspiel am Pfingstmontag (15.30 Uhr) den Aufstieg perfekt zu machen.