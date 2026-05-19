Relegation zur Bundesliga: VfL Wolfsburg empfängt den SC Paderborn

Erst aus dem Kader raus, dann Bank, nun Startelf? Mo Amoura könnte für den Saisonausklang entscheidend werden. – Foto: Shams Amini

Am Donnerstagabend um 20:30 Uhr steigt in der Volkswagen Arena das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn 07. Die Partie wird wie gewohnt im FuPa-Liveticker begleitet.

Für beide Teams geht es in diesem Duell um alles: Wolfsburg kämpft um den Verbleib im Oberhaus, Paderborn will nach einer starken Zweitliga-Saison den Sprung in die Bundesliga schaffen.

Der VfL Wolfsburg geht als Bundesligist mit klarer Favoritenrolle in die Relegation. Die Niedersachsen haben in der Vergangenheit bereits zweimal erfolgreich die Relegation bestritten und dabei jeweils den Klassenerhalt gesichert. Auch die Statistik spricht für die „Wölfe“: In bisherigen Relegationsduellen setzte sich der Erstligist in der Mehrzahl der Fälle durch. Im weiteren liegen Marktwert & individuelle Qualität wohl deutlich über denen jenes Zweitligisten.

Doch sportlich blickt Wolfsburg auf eine schwierige Saison zurück. Mit nur 29 Punkten und 19 Niederlagen spielte der VfL seine schwächste Bundesliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte. Dennoch brachte das Team zuletzt wieder mehr Stabilität auf den Platz und holte in den letzten fünf Partien acht Punkte.

Der SC Paderborn reist dagegen mit viel Selbstvertrauen an. Die Ostwestfalen stellten mit 62 Punkten ihre beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte ein und gehören damit zu den formstärksten Teams der Liga. Zudem steht der SCP erstmals überhaupt in der Bundesliga-Relegation. Schützenhilfe kam von Nürnberg, die Hannover 96 ein 3:3 abluchsten und erst dadurch den Platz für Paderborn freimachten.

Auch die Statistik der direkten Duelle spricht für Wolfsburg: Der VfL hat noch nie gegen Paderborn verloren. In fünf Pflichtspielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Dennoch gewann Paderborn im September ein Testspiel mit 2:1 – ein Ergebnis ohne große Aussagekraft für die bevorstehenden Relegationsduelle.

Wolfsburg wird voraussichtlich - wie in den letzten Spielen - in einem 3-3-2-2-System auflaufen. Im Tor wird Kamil Grabara stehen, davor sollten Vavro, Koulierakis und Belocian die Dreierkette bilden. Offensiv sollen Spieler wie Eriksen, Svanberg und Pejčinović für Impulse sorgen. Ob Mo Amoura zurückkehrt ist unklar, aber auch unwahrscheinlich. Denn im Abstiegskampf stehen vorallem der Kampf & Mannschaftsgeist im Fokus. Dinge, die Amoura nie unter Beweis stellen konnte.

Paderborn dagegen setzt mutmaßlich weiterhin auf ein 3-4-2-1-System. Im Zentrum stehen unter anderem Bilbija, Klaas und Castaneda, während Seimen das Tor hütet.

Die Relegation gilt traditionell als Duell auf Augenhöhe, auch wenn die Bilanz zuletzt klar für die Bundesliga-Teams sprach. Für Wolfsburg geht es um Schadensbegrenzung nach einer extrem enttäuschenden Saison, für Paderborn um den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte.

Alles ist angerichtet für ein intensives Hinspiel in der Volkswagen Arena – mit viel Druck, hoher Spannung und zwei Spielen, die über die Zukunft beider Vereine entscheiden. Für Wolfsburg wäre ein Abstieg finanziell ein Desaster, für Paderborn ein Nicht-Aufstieg derweil verkraftbar, auch wenn Spieler wie Brackelmann sich dann nach Erstliga Alternativen umsehen würden…