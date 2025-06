Relegation zur Bezirksliga: SVA Palzing mit einem Bein in Runde zwei

Das ist eine perfekte Ausgangslage: Die Palzinger Fußballer haben einen blassen SV Kasing mit 4:0 abgekanzelt. Ein Spieler war an allen Toren beteiligt.

Palzing – Abgeliefert haben am Mittwochabend die Fußballer des SVA Palzing: Nach dem 4:0 (2:0) im Hinspiel gegen den SV Kasing steht der Vizemeister der Kreisliga 2 bereits mit mehr als einem Bein in der zweiten Runde der laufenden Relegation zur Bezirksliga.

Es hätte alles so schön angerichtet sein können für das Relegationsmatch in der Ampertal-Arena. Doch das drohende Gewitter – das dann zwischenzeitlich auch einsetzte – lotste nur etwas mehr als 400 Zuschauer nach Palzing. Aber die, die den Wetteraussichten trotzten, sahen einen Auftakt nach Maß für die Kicker in den grünen Jerseys.

Es hatten sich noch nicht einmal alle Zuschauer mit Kaltgetränken versorgt, da lagen die Palzinger bereits in Führung: Nach einer Seitenverlagerung spielte Dominic Schermbach das Leder geschickt in die Gasse. Offensivmann Fabian Radlmaier roch den Braten, startete durch und schloss mit seiner ganzen Kunst und Spielfreude zum 1:0 ab (3.). Und die Dominanz des SVA-Teams hielt an. Denn während die Gäste vom SV Kasing, dem Tabellenzweiten der Kreisliga 1, erschreckend blass blieben und offensiv quasi nicht stattfanden, hätte der SVA bald nachlegen können. Doch Schermbach vergab (17.) – genauso wie weitere Akteure in der Folgezeit.

Kräftiger Hagelschauer zum Pausenpfiff

Nach einer halben Stunde stand es dann aber doch 2:0 – und auch dieser Treffer war schön herausgespielt: Nach einem Pass in die Spitze konnte Andre Bauer die Kugel taumelnd gerade noch am herauseilenden Keeper vorbeilegen – und wieder war Radlmaier der Nutznießer und schoss den Ball ins leere Tor (30.).

Pünktlich mit dem Halbzeitpfiff ergoss sich ein kräftiger Hagelschauer über der Ampertal-Arena. Das tat der Spielfreude der Palzinger aber keinen Abbruch. Und nach dem Seitentausch – inklusive Gewitterunterbrechung – war irgendwann nicht nur das Spiel, sondern wohl auch das Gesamtduell frühzeitig entschieden. Diesmal verdingte sich Fabian Radlmaier als Vorlagengeber – mit einem Zuspiel auf Schermbach, der seinen klasse Auftritt mit dem 3:0 krönte (78.). Kurz vor Schluss setzte der SVA den Deckel drauf: Wieder servierte Fabian Radlmaier, der damit an allen Palzinger Treffern beteiligt war, die Kugel für Alexander Schneider, der ins Kreuzeck abschloss (81.). Damit haben die SVA-Mannen eine perfekte Ausgangslage für den Einzug in die zweite Runde, wenngleich das Rückspiel in Kasing (Samstag, 17 Uhr) noch aussteht.

Palzing-Coach bemängelt nur die Chancenverwertung

SVA-Trainer Enes Mehmedovic war hinterher natürlich sehr zufrieden: „Das war ein verdienter Sieg, der auch in der Höhe in Ordnung geht“, freute sich der Coach. „Einzig unsere Chancenverwertung hätte besser sein können.“ Matthias Spanrad