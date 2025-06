Relegation zur Bezirksliga: Mehring siegt bei SG Kylltal

Nach dem zweiten Aufstiegsspiel zur Fußball-Bezirksliga steht fest: Die SG Kylltal-Birresborn ist aus dem Rennen, während sich der SV Mehring dank des 4:3-Erfolgs ein „Endspiel“ am Mittwoch, 20 Uhr, zu Hause gegen die SG Reinsfeld gesichert hat. Beide Teams haben aktuell drei Punkte auf dem Konto. Wegen der mehr erzielten Treffer reicht den Moselanern bereits ein Remis, um sicher aufzusteigen – nachdem Reinsfeld seine Partie gegen Kylltal am Mittwoch mit 2:1 gewonnen hatte.

Trotz der erneuten Niederlage wirkten die Kylltaler gefasst. Beim 3:4 gegen den spielstarken SV Mehring enttäuschte das Team von Trainer Thomas Mayer keineswegs und war in der Nachspielzeit dem Ausgleich nahe. „Die ersten beiden Gegentore waren Geschenke von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir aggressiver agiert. Doch durch individuelle Fehler kassieren wir das dritte und vierte Gegentor. Hinten raus haben wir viel Druck aufgebaut und zwei wunderschöne Tore gemacht, doch es hat leider nicht mehr gereicht“, bilanzierte SG-Trainer Mayer.

Die fehlende Konsequenz wurde bestraft: Zunächst traf Monzel per Schuss in den Winkel zum 1:3 (66.), dann erhöhte Nils Hasenstab nach Dietz-Pass auf 1:4 (69.). Die Eifeler machten es durch den agilen Altin Kabashi noch einmal spannend. Nach schöner Einzelleistung hieß es 2:4 (83.), ehe der 19-jährige Mittelfeldspieler mit einem 35-Meter-Hammer in der Nachspielzeit das 3:4 folgen ließ. „Wir haben unsere Räume gut genutzt und viele Chancen generiert. Nach dem Anschluss sind wir in ein kleines Loch gefallen, haben dann aber mit zwei schnellen Toren die passende Antwort gegeben“, sah Mehrings Coach Monzel einen verdienten Sieg.

Simon Monzel, Spielertrainer des SV Mehring

SG Kylltal – SV Mehring ⇥3:4 (0:2)

Kylltal: Ballmann – J. Koch (80. Lotzkes), Ludwig, Fabian Schun, R.Koch, Niesen (60. Brunner), Bartsch, Morbach (85. Feltes), Kabashi, Monix, Görtz (69. Schwitalla)

Mehring: Regneri – Strauch, Scholtes (65. Angelico), Cordier (74. Weiszenbacher), Hank, Diederich, Dietz, Hasenstab (75. Klein), Breidbach (83. Weibler), Monzel, Niedenführ.

SR: Alexander Müller (Mendig) - Z.: 307

Tore: 0:1, 1:3 Monzel (18., 66.), 0:2 R. Koch (25., Eigentor), 1:2 Bartsch (54.), 1:4 N. Hasenstab (69.), 2:4, 3:4 A. Kabashi (83., 90.+4)