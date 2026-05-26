Relegation zur Bezirksliga: Entscheidungen fallen heute in 3. Runde

– Foto: Hans Will

Geht Frankonia Thulba den letzten Schritt zur Bezirksliga? Heute trifft der Kreisliga-Relegant auf den SV Rödelmaier und kann mit einem Sieg den Aufstieg festzurren. Für die Anreise nach Rannungen haben die Verantwortlichen sogar einen Fanbus organisiert. "Kommt alle in Gelb und feuert uns ein letztes Mal für diese Saison an!", schreibt der Verein vor dem Entscheidungsspiel gegen den SVR. In Runde 1 und 2 schaltete Thulba die DJK Büchold (2:1) und Altbessingen (3:0) aus. Der heutige Gegner Rödelmaier siegte dagegen auf dem Weg zum Finale 12:11 n. E. gegen den SC Trossenfurt-Tretzendorf. Das Ende eines dramatischen Elfmeterschießens entschied der SVR für sich, weil der eingewechselte Keeper Robin Englert zunächst seinen Elfmeter verwandelte und danach gegen Nils Rohmfeld parierte.