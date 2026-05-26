 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Relegation zur Bezirksliga: Entscheidungen fallen heute in 3. Runde

"Feuert uns ein letztes Mal für diese Saison an!"

von Boris Manz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hans Will

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BZL Ufr. West
BZL Ufr. Ost
Relegation BZL UF
Lohr am Main
Helmstadt

3. Runde der Bezirksliga-Relegation in Unterfranken: Heute fallen Entscheidungen. Steigt Frankonia Thulba auf? Oder macht Rödelmaier den Klassenerhalt fix? Im Parallelspiel treffen der TSV Lohr am Main und der FV Helmstadt aufeinander.

Heute, 18:30 Uhr
SV Rödelmaier
SV RödelmaierRödelmaier
FC Frankonia Thulba
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Geht Frankonia Thulba den letzten Schritt zur Bezirksliga? Heute trifft der Kreisliga-Relegant auf den SV Rödelmaier und kann mit einem Sieg den Aufstieg festzurren. Für die Anreise nach Rannungen haben die Verantwortlichen sogar einen Fanbus organisiert. "Kommt alle in Gelb und feuert uns ein letztes Mal für diese Saison an!", schreibt der Verein vor dem Entscheidungsspiel gegen den SVR. In Runde 1 und 2 schaltete Thulba die DJK Büchold (2:1) und Altbessingen (3:0) aus. Der heutige Gegner Rödelmaier siegte dagegen auf dem Weg zum Finale 12:11 n. E. gegen den SC Trossenfurt-Tretzendorf. Das Ende eines dramatischen Elfmeterschießens entschied der SVR für sich, weil der eingewechselte Keeper Robin Englert zunächst seinen Elfmeter verwandelte und danach gegen Nils Rohmfeld parierte.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Lohr am Main
TSV Lohr am MainLohr am Main
FV 05 Helmstadt
FV 05 HelmstadtHelmstadt
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Zeitgleich kämpfen Lohr und Helmstadt in Bischbrunn um den Klassenerhalt. "Am Dienstag wartet gegen Helmstadt das nächste entscheidende Spiel. Dafür brauchen wir nochmal jeden, der es mit dem TSV Lohr hält", schreibt der Verein auf Instagram. "Kommt in Rot. Seid laut. Steht hinter der Mannschaft." Lohr schlug auf dem Weg ins Finale den Kreisliga-Releganten Neuhütten-Wiesthal mit 1:0 dank eines Tor von Manuel Englert. Helmstadt setzte sich mit 3:0 gegen Bürgstadt durch. "Zusammen für den Klassenerhalt", schreibt der FV zum Entscheidungsspiel. "Kommt alle in Weinrot & Dunkelblau und unterstützt uns."