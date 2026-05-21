Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Relegation zur Bayernliga: Pfaffenhofen & Wasserburg feiern Heimsiege
Relegationshinspiele zur Bayernliga
von Paul Ruser · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Darf im Relegationshinspiel früh jubeln: Der TSV Wasserburg. – Foto: Bernhard Schmöller
Der FSV Pfaffenhofen und der TSV Wasserburg wollen in die Bayernliga Süd aufsteigen. Den Tabellenzweiten aus den Landesligen Südwest (Pfaffenhofen) und Südost (Wasserburg) stehen dabei aber die beiden aktuellen Bayernligisten Coburg und Hauzenberg im Weg. Wir berichten LIVE: