Relegation zur A-Liga: Bringt es Eintracht Wetzlar ins Ziel?

Wetzlar. Es geht bei null zu null los – diese beliebte Fußball-Weisheit gilt an diesem Mittwoch (19 Uhr) nicht, wenn Eintracht Wetzlar am heimischen Klosterwald die SG Nauborn/Laufdorf empfängt. Denn die Elf von Trainer Oruc Yildirim nimmt ein 2:0-Polster mit in die Partie – herausgekämpft im Hinspiel der Relegation zur Fußball-A-Liga Wetzlar am vergangenen Samstag.