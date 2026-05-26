 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ticker

Relegation zum BZL-Verbleib LIVE: Zorneding gegen Ober-Unterhaunstadt

2. Runde der Relegation zur Bezirksliga

von Paul Ruser · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Besiegte Denklingen im Elferschießen: Der TSV Zorneding (rechts).
Besiegte Denklingen im Elferschießen: Der TSV Zorneding (rechts). – Foto: Stefanie Bernert

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Relegation zur BZL
TSV Ober- Unterhaunstadt
Zorneding

Im Relegationshinspiel der zweiten Runde zum Klassenerhalt empfängt der TSV Zorneding den TSV Ober-Unterhaunstadt. In der ersten Runde bezwangen die Hausherren Denklingen im Elfmeterschießen, die Gäste siegten in Geiselbullach trotz Hinspielniederlage. Der LIVE-Ticker:

Heute, 18:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
18:30

Die 1. Runde für den TSV Zorneding:

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
1
2

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
17
n.E.
19

Die 1. Runde für den TSV Ober-Unterhaunstadt:

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
2
3

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
1
3
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