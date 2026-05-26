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Relegation zum BZL-Verbleib LIVE: Zorneding gegen Ober-Unterhaunstadt
2. Runde der Relegation zur Bezirksliga
von Paul Ruser · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Besiegte Denklingen im Elferschießen: Der TSV Zorneding (rechts). – Foto: Stefanie Bernert
Im Relegationshinspiel der zweiten Runde zum Klassenerhalt empfängt der TSV Zorneding den TSV Ober-Unterhaunstadt. In der ersten Runde bezwangen die Hausherren Denklingen im Elfmeterschießen, die Gäste siegten in Geiselbullach trotz Hinspielniederlage. Der LIVE-Ticker: