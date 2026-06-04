Relegation: Wahnsinn an der Waldstraße, Zeiskam vor Finale

Kämpfen weiter um den Aufstieg: Nino Fuchs (rechts) und die SV Alemannia Waldalgesheim II gegen Paul Stephan Kroh (links) und die TSG Drais. Foto: Edgar Daudistel

REGION. Die Relegation geht weiter, einige Entscheidungen lassen an Spannung nichts zu wünschen übrig. So hat im Rennen um den Aufstieg in die A-Klasse Mainz-Bingen die TSG Drais im zweiten Aufstiegsspiel in der achten (!) Minute der Nachspielzeit ein Unentschieden und damit das dritte Entscheidungsspiel gerettet.

Auch im Kreis Bad Kreuznach steigt Sonntag bekanntlich das dritte Duell um den Aufstieg in die A-Klasse: In Guldental stehen sich um 17 Uhr der TuS Roxheim und der FSV Bretzenheim gegenüber.

VfR Mannheim – FC Eddersheim 4:1. – Nicht ganz überraschend hat sich der Favorit aus Baden-Württemberg durchgesetzt. Am Sonntag (14 Uhr) muss der FKP seine Visitenkarte beim Hessen-Vize abgeben und die Voraussetzung für ein Finale am kommenden Mittwoch (19 Uhr) „Auf Husterhöhe“ schaffen.

Aufstieg zur Oberliga RPS

FSV Jägersburg – RW Wittlich 0:5. – Die zweite klare Niederlage nach dem 0:5 gegen Jahn Zeiskam schafft für den FSV Jägersburg Klarheit: Der Saarland-Zweite wird nicht in die Oberliga aufsteigen. Um das freie, vierte Ticket spielen am Sonntag Wittlich und Südwest-Vertreter TB Jahn Zeiskam. Die TSG Bretzenheim wird genau hinschauen.

Aufstieg zur Verbandsliga

SV Büchelberg – SG Meisenheim 2:1. – Jonah Eckert (17.) und Yannick Schneider (84.) hatten den Ost-Zweiten in Führung gebracht. Dazwischen verschoss Laurenz Fach einen Elfmeter, seine Teamkollegen ließen weitere Chancen liegen. Benjamin Hills Anschlusstreffer in der 89. Minute fiel zu spät. Am Samstag um 15 Uhr in Desloch will sich der West-Vertreter ins dritte Spiel retten.

Aufstieg zur Landesliga West

SC Idar – SG Portuguesa Kaiserslautern 1:3. – Nach dem klaren 5:1-Auswärtserfolg im ersten Duell quittierte die Verbandsliga-Reserve „Am Haag“ nach spannendem Duell und 1:0-Führung (Jelle Lang, 10.) eine 1:3-Niederlage und muss ins dritte Duell am Sonntag (15 Uhr) in Baumholder.

Bezirksligen, Qualifikation zum Klassenverbleib

Der Ludwigshafener SC (3:0 gegen VfR Nierstein) und die Spvgg. Nahbollenbach (2:1 gegen SV Katzweiler) bestreiten Freitag (19 Uhr in Winnweiler) das Gewinner-Finale um den Bezirksliga-Klassenverbleib. Der Sieger ist gerettet, der Verlierer muss auf die TSG Bretzenheim und/oder die Spfr. Bundenthal hoffen. Die Niersteiner spielen 19.45 Uhr in Göllheim gegen Katzweiler. Der Verlierer steigt ab, der Gewinner zittert doppelt.

Aufstieg zur A-Klasse Mz-Bi

Alem. Waldalgesheim II – TSG Drais 2:2. – Wahnsinn an der Waldstraße. Die Waldalgesheimer Zweite führte auf heimischem Kunstrasen nach Toren von Niklas Wein (15.) und Nino Fuchs (37.) zur Pause mit 2:0 und bis tief in die Nachspielzeit (90.+8), ehe TSG-Verteidiger Lukas Schlösser doch noch das dritte Spiel um den Aufstieg in die A-Klasse erzwang. Das Draiser Comeback wurde durch den Anschluss von Simon Schärf (51.) eingeleitet und die Ampelkarte für SV-Akteur Nico Merz (78.) zusätzlich befeuert. Die Mainzer revanchierten sich vor 500 Fans mit dem späten 2:2-Ausgleich für den späten Treffer der Alemannen zum 1:1-Remis im ersten Relegationsspiel zuvor. SVA-Co-Trainer Max Heinen ist kämpferisch: „Der späte Ausgleich ist logischerweise ein herber Schlag für uns gewesen. Wir müssen uns jetzt erstmal sammeln und Kräfte tanken. Wir werden mit absolutem Willen ins dritte Spiel gehen. Jetzt erst recht!” Die finale Fortsetzung des Aufstiegskrimis steigt Sonntag um 15 Uhr am Ingelheimer Blumengarten.





