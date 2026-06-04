Relegation von der Kreisklasse zur Kreisliga

– Foto: René Diebel

90 Minuten. Für die SV Eintracht Emmeln und die DJK SV Werpeloh geht es am Donnerstagabend um nicht weniger als den Einzug ins Endspiel der Kreisklassen-Kreisliga-Relegation. Der Sieger empfängt am Sonntag den bereits qualifizierten Blau-Weiß Lünne und darf weiter vom Aufstieg träumen.

Die Ausgangslage verspricht Spannung. Emmeln beendete die Saison als Vizemeister der 1. Kreisklasse Emsland Mitte mit 51 Punkten und einem Torverhältnis von 67:31. Werpeloh sicherte sich in der 1. Kreisklasse Emsland Nord ebenfalls Rang zwei und sammelte 43 Punkte aus 26 Spielen.

Dass die Partie in Emmeln ausgetragen wird, ist der Fairplay-Wertung zu verdanken. Diese entscheidet in der diesjährigen Relegation über Heimrecht und Austragungsorte. Weil Emmeln besser platziert ist, genießt die Mannschaft im Halbfinale Heimvorteil. Der Gewinner darf auch das Endspiel am Sonntag vor eigenem Publikum austragen, da Blau-Weiß Lünne als fairstes Team der drei Relegationsteilnehmer direkt für das Finale qualifiziert wurde.

Allzu oft sind sich Emmeln und Werpeloh bislang nicht begegnet. Laut FuPa-Datenbank trafen Emmeln und Werpeloh bislang lediglich einmal aufeinander. Im Kreispokal der Saison 2024/25 endete das Duell nach regulärer Spielzeit 2:2, ehe sich Emmeln im Elfmeterschießen durchsetzte. Anschließend marschierte die Eintracht sogar bis ins Finale.

Trainerduell an der Seitenlinie

Bei den Gastgebern steht Stefan Többen an der Seitenlinie.

Werpeloh wird von Michael Lohmann betreut.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison bewiesen, dass sie zu den stärksten Teams ihrer jeweiligen Staffeln gehören. Nun gilt es, die starke Saison mit dem nächsten Schritt zu krönen.

Offensivkräfte im Fokus

Werpeloh verfügt über einen echten Unterschiedsspieler im Angriff. Tobias Wesseln erzielte laut FuPa-Statistik in der abgelaufenen Saison beeindruckende 25 Treffer und war damit maßgeblich am Vizemeistertitel der DJK beteiligt. Wenn Werpeloh gefährlich wird, führt der Weg häufig über seinen Torjäger.

Bei der Eintracht verteilt sich die Torgefahr deutlich breiter auf mehrere Schultern. Jan-Henrik Schepers war mit neun Treffern bester Torschütze der Emmelner. Dahinter folgen gleich mehrere Spieler mit jeweils acht Toren. Genau diese Ausgeglichenheit macht die Offensive der Gastgeber schwer ausrechenbar. Während Werpeloh mit Wesseln einen klaren Zielspieler besitzt, kann bei Emmeln praktisch jeder Offensivakteur zum Matchwinner werden.

Duell unterschiedlicher Offensivkonzepte

So treffen am Donnerstagabend zwei unterschiedliche Ansätze aufeinander: Werpeloh setzt auf die Abschlussstärke seines Top-Torjägers, Emmeln auf eine breit aufgestellte Offensive mit vielen gefährlichen Akteuren.

Volle Unterstützung gefragt

Sowohl in Emmeln als auch in Werpeloh wird die Partie als Bonus nach einer starken Saison betrachtet. Gleichzeitig ist die Chance auf den Aufstieg greifbar nah. Entsprechend groß dürfte die Kulisse am Donnerstagabend sein, wenn um 19.30 Uhr der Anpfiff zum ersten Relegations-Halbfinale erfolgt.

Der Gewinner darf bereits drei Tage später vor heimischer Kulisse gegen Blau-Weiß Lünne um den Aufstieg in die Kreisliga spielen. Damit ist klar: Für beide Mannschaften steht heute Abend das wichtigste Spiel der Saison an.

Von Fan zu Fan: Ich werde am Donnerstagabend natürlich auch in Emmeln am Platz stehen und das Relegationsduell mit Liveticker, Video-Highlights und jeder Menge Fotos begleiten. Wer es nicht selbst an die Seitenlinie schafft, kann trotzdem hautnah dabei sein und das Geschehen verfolgen. ➡️ Hier klicken für den Liveticker ⬅️

Weitere Informationen oder Bilder vom Platz, bzw Abfahrt aus Werpeloh könnt ihr an WhatsApp 015257354294 senden. Danke