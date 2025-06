Relegation: „Vielleicht wollen sie uns in die Suppe spucken“

Erksdorf/Buchenau. Die SG Nordkreis hatte am Mittwoch gerade das 1:0 gegen den TSV Erksdorf geschossen, da wurde Enrico Zucca von einem Zuschauer gefragt, was sein Wunschergebnis wäre. „Es darf gerne so stehen bleiben“, antwortete der Spielertrainer des FSV Buchenau, der mit einer nicht gerade kleinen Delegation der „Lahnlustler“ Beobachter des zweiten Spiels der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga Nord war, und am Ende erhört wurde. Die Erklärung schob Zucca gleich hinterher: „Wir müssten nicht so hoch in Erksdorf gewinnen und vor allem: Wir haben den Klassenerhalt im letzten Spiel in der eigenen Hand!“.