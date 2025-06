Relegation: VfR Fehlheim ist besser - und scheitert

Ober-Roden/Fehlheim. Der VfR Fehlheim hat es nicht geschafft, ist raus aus dem Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga Süd. Der Gruppenliga-Zweite verlor am Samstag das Relegations-Rrückspiel bei Verbandsligist TS Ober-Roden mit 2:4 (1:1) nach Elfmeterschießen. Die Enttäuschung: riesengroß bei den Bergsträßern, die bis zur 116. Minute in Führung lagen. „Das ist sehr, sehr bitter“, sagte VfR-Trainer Tobias Lindner.

Fehlheim hatte das Tor zur Verbandsliga weit aufgestoßen mit dem Kopfballtor von Percy Felix nach starkem Zuspiel von Stefanov in der sechsten Minute der Verlängerung. Doch Ober-Roden zuckte noch, und Mohammad Zarif Arefi nutzte einen Wackler der Gäste eiskalt aus – 1:1 in Minute 116. „Ein individueller Fehler hat Ober-Roden zurückgebracht“, ärgerte sich Lindner: „Den Ball darf man in einer solchen Situation nicht in den Rückraum spielen.“ Doch noch mehr haderte der VfR-Coach mit der Chancenverwertung. „Die Jungs haben in beiden Relegationsspielen ein Feuerwerk abgebrannt – aber es hat, wie schon in der gesamten Runde, wieder an der Chancenverwertung gelegen.“ So wurde unter anderen ein Schuss von Melzer in der Schlussminute vor der Linie geklärt. Doch auch die Gastgeber hatte Möglichkeiten, trafen durch Koser die Latte (34.).