Relegation: VfL Weidenhausen steigt aus der Kreisoberliga ab

Bittere Gewissheit nach dem 1:2 in der Relegation gegen Oberwalgern: Der VfL Weidenhausen mit Niklas Trey Distel und Torwart Lukas Bürger steigt aus der Kreisoberliga Nord ab. © Jens Schmidt

Gladenbach-Weidenhausen. Im zweiten Relegationsspiel zur Fußball-Kreisoberliga Nord hat der VfL Weidenhausen gegen den FC Oberwalgern mit 1:2 verloren. Damit steht fest, dass der VfL Weidenhausen in die Kreisliga A Biedenkopf absteigt. Der Marburger A-Liga-Vize Oberwalgern dagegen erwartet im dritten Relegationsspiel nun den Biedenkopfer A-Liga-Zweiten FSV Buchenau, der sich gegen den VfL am Samstag ebenfalls 2:1 durchsetzte. FSV und FC duellieren sich nun am Sonntag (15 Uhr) in Oberwalgern um den Kreisoberliga-Aufstieg.