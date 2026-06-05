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Relegation
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Relegation: VfL Weidenhausen steigt aus der Kreisoberliga ab
Teaser KOL NORD: +++ Relegation zur Fußball-Kreisoberliga Nord: Vor 600 Zuschauern verliert der VfL Weidenhausen gegen FC Oberwalgern 1:2 und steigt ab. FSV Buchenau bestreitet „Endspiel“ am Sonntag +++
Gladenbach-Weidenhausen. Im zweiten Relegationsspiel zur Fußball-Kreisoberliga Nord hat der VfL Weidenhausen gegen den FC Oberwalgern mit 1:2 verloren. Damit steht fest, dass der VfL Weidenhausen in die Kreisliga A Biedenkopf absteigt. Der Marburger A-Liga-Vize Oberwalgern dagegen erwartet im dritten Relegationsspiel nun den Biedenkopfer A-Liga-Zweiten FSV Buchenau, der sich gegen den VfL am Samstag ebenfalls 2:1 durchsetzte. FSV und FC duellieren sich nun am Sonntag (15 Uhr) in Oberwalgern um den Kreisoberliga-Aufstieg.