Relegation und fast keine Sommerpause

Einerseits hätte für den FSV Jägersburg der gestrige Abend in der Schröder-Liga Saar kaum besser laufen können: So war der 7:0 (3:0)-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenzwölften SV Elversberg II extrem eindrucksvoll. Andererseits half das ganze Daumendrücken in Richtung TuS Herrensohr bei dessen Gastspiel beim Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach nichts: Die Hertha konnte dank eines 2:0 (1:0)-Erfolges gegen Herrensohr ihren Vorsprung von einem Punkt auf den FSV verteidigen und ging als Meister durchs Ziel.

Bis zur 28. Minute war im Alois-Omlor-Sportpark auf eine Wende im Titelkampf gehofft worden. Zu diesem Zeitpunkt lag der FSV durch einen Kopfballtreffer von Nico Flögel im Anschluss an eine Ecke von Moritz Doll (neunte Minute) sowie einen Schuss von Tim Schäfer aus halblinker Position ins linke Eck (26.) mit 2:0 in Führung. Doch dann erreichte die Jägersburger die "Schreckensnachricht" aus Wiesbach vom 1:0-Führungstreffer durch Pascal Piontek. Und plötzlich hatte wieder die Hertha im Titelkampf die Nase vorn. Und als dann in Wiesbach Sören Maas in der 61. Minute auf 2:0 erhöhte, dah es erst recht richtig schlecht für einen Führungswechsel in allerletzer Minute aus. Und so stand der FSV Jägersburg trotz der wohl besten Saisonleistung am Ende quasi mit leeren Händen da.

FSV-Trainer Christian Frank antwortete nach dem Abpfiff, ob gerade die Freude über diese Topleistung seiner Mannschaft überwiege oder der Ärger über den ein oder anderen unnötigen Punktverlust in den Partin davor: "Wenn ich es mir aussuchen kann, ist es der Ärger über die verpatzen Ergebnisse - unter anderem gegen den SV Hasborn und den SV Saar 05 Saarbrücken. Aber auch, wenn wir teilweise gestolpert waren, konnten wir uns stets kommentarlos noch einmal heranarbeiten. Man muss heute einfach den Wiesbacher Sieg neidlos anerkennen und ein fairer Sportsmann sein - von daher gratuliere ich den Wiesbachern zur Meisterschaft." Sein Innenverteidiger Moritz Zimmer war bestens gelaunt: Schließlich steht der 31-Jährige im Anschluss an eine lange Leidenszeit endlich wieder schmerzfrei auf dem Platz. Der Innenverteidiger war nach einem Sehenriss im Oberschenkel operiert worden und hatte danach immer wieder mit Leistenproblemen zu kämpfen. "Jetzt noch einmal über die unnötigen Punktverluste während der Saison nachzudenken, bringt ja nichts. Wir müssen uns nun vielmehr auf die nun anstehende Relegattion konzentrieren. Ich bin sehr optimistisch, dass wir noch auf diesem Umweg in die Oberliga aufsteigen werden", betont Zimmer.