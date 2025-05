Relegation um die Frauen-Landesliga: Die Entscheidungen stehen an

Am kommenden Wochenende fallen in den Frauen-Bezirksligen Lüneburg West und Ost wichtige Entscheidungen. Gesucht werden die beiden Teams, die sich in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga gegenüberstehen. Hier ein Überblick über die Ausgangslage:

Am Samstag fällt in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West die letzte noch offene Entscheidung der Saison 2024/25: Wer sichert sich den zweiten Tabellenplatz und damit das Ticket für die Relegation zur Landesliga? Während der TuS Westerholz bereits als Meister feststeht und der Abstieg des Heeslinger SC, des TSV Etelsen und des ATSV Scharmbeckstotel II besiegelt ist, liefern sich die SG Anderlingen/Byhusen und die SG Beckedorf/Ritterhude ein spannendes Fernduell um Platz zwei.

Aktuell liegt die SG Anderlingen/Byhusen mit zwei Punkten Vorsprung auf Rang zwei. Doch die SG Beckedorf/Ritterhude hat die deutlich bessere Tordifferenz (76 Tore) im Vergleich zur SG Anderlingen/Byhusen (55 Tore). Ein Unentschieden oder eine Niederlage könnte das Team von Chiara Hess also den Relegationsplatz kosten – vorausgesetzt, Beckedorf/Ritterhude gewinnt sein Heimspiel.

Im Spitzenspiel empfängt Anderlingen den frischgebackenen Meister. Das Hinspiel gewann Westerholz knapp mit 2:1. Um sicher Zweiter zu bleiben, muss Anderlingen diesmal als Sieger vom Platz gehen.

Beckedorf trifft auf den Tabellenvierten SG WDB. Das Hinspiel endete 1:1. Sollte die SG Anderlingen/Byhusen Punkte liegen lassen, könnte Beckedorf mit einem Heimsieg noch vorbeiziehen.

Kein Druck bei Anderlingen – große Vorfreude in Beckedorf

Trotz der rechnerisch knappen Konstellation gibt sich Chiara Hess, Trainerin der SG Anderlingen/Byhusen, betont gelassen: „Wir haben bereits eine super Saison gespielt und sind sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Die Saison kann uns keiner mehr nehmen. Wir machen uns keinen Druck und freuen uns auf das Spiel.“

Jan-Luca Grobe, Trainer der SG Beckedorf/Ritterhude, sieht die Situation anders und sieht den Druck beim Gegner: „Anderlingen steht unter Druck. Sie standen die ganze Saison oben und könnten jetzt noch alles verlieren. Wir hingegen verspüren einfach nur pure Vorfreude auf das Spiel am Samstag.“ Für ihn ist klar: „Wir haben nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen.“

Grobe betont die starke Saison seines Teams: „Wir haben uns vor der Saison ein klares Ziel gesetzt und dieses frühzeitig erreicht. Darauf sind wir sehr stolz, vor allem auf die Mädels. Alles, was jetzt noch kommt, ist ein willkommener Bonus.“ Dennoch gelte: „Wir werden alles geben, um auch das letzte Spiel der Saison für uns zu entscheiden.“

Unaufgeregte Vorbereitung – voller Fokus

In beiden Lagern läuft die Vorbereitung auf das Saisonfinale ohne große Änderungen. „Unsere Vorbereitung läuft ganz normal ab, es ist nichts Besonderes geplant“, sagt Chiara Hess. Auch Jan-Luca Grobe berichtet von einer Trainingswoche wie immer, mit „voller Konzentration und klarer Fokussierung“.

Erwartung: Zwei intensive Duelle

Beide Trainer erwarten kampfbetonte Spiele. Chiara Hess rechnet mit einem engagierten Meisterteam: „Wir erwarten eine starke Westerholzer Mannschaft. Sie haben sich den Meistertitel verdient und wollen ihr letztes Saisonspiel sicher auch nochmal gewinnen. Wir stellen uns auf ein intensives Spiel ein und wissen, dass wir unsere beste Leistung abrufen müssen.“

Auch Jan-Luca Grobe erwartet gegen die SG WDB eine umkämpfte Partie: „Wie schon im Hinspiel erwarten wir eine Partie mit hoher Intensität und vielen Zweikämpfen. Wir wollen unsere starke Heimbilanz krönen, nochmal 90 Minuten voll fokussiert bleiben und unsere Stärken auf den Platz bringen.“

Anpfiff am Samstag um 13 Uhr

Alle Spiele des letzten Spieltags werden am Samstag, 31. Mai, zeitgleich um 13 Uhr angepfiffen. Dann wird sich zeigen, wer die Saison auf Platz zwei beendet und sich somit das Duell mit dem Vizemeister der Bezirksliga Lüneburg Ost in der Relegation sichern kann.

----------------

Showdown in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost

Auch in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost wird am kommenden Wochenende entschieden, wer Vizemeister wird. Eintracht Elbmarsch hat sich den Meistertitel bereits gesichert. Spannend bleibt es jedoch dahinter: Der SV Hodenhagen (44 Punkte) geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf die SG Brietlingen/Erbstorf (41 Punkte) in den letzten Spieltag, allerdings mit der deutlich schlechteren Tordifferenz.

Dem SV Hodenhagen genügt bereits ein Unentschieden im Heimspiel gegen den frisch gebackenen Meister Elbmarsch, um Platz zwei abzusichern. Doch das wird alles andere als einfach: Elbmarsch wird als Titelträger auch im letzten Saisonspiel ambitioniert auftreten.

Verliert Hodenhagen und gewinnt Brietlingen/Erbstorf ihr Heimspiel gegen den Tabellenvierten BSV Union Bevensen, würde das Team aus dem Landkreis Lüneburg dank der besseren Tordifferenz auf Platz zwei springen und sich damit das Relegationsduell mit dem Zweiten der Bezirksliga West sichern.

Alle Augen auf Sonntag, 13 Uhr

Der letzte Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost wird am Sonntag, 1. Juni, um 13:00 Uhr angepfiffen. Alle Partien finden parallel statt.