Relegation um die Berlin-Liga: Meteor trifft auf den SSC Südwest

Weil der SC Staaken aus der Oberliga absteigt und kommende Saison in der Berlin-Liga an den Start gehen wird, gibt es nur drei Aufsteiger aus der Landesliga. Bedeutet: Neben dem TSV Rudow (Staffelsieger Landesliga St. 1) und Blau Weiß 90 (Staffelsieger Landesliga St. 2) kann nur einer der beiden Zweitplatzierten aufsteigen.

Aus Staffel 1 tritt der BFC Meteor in zwei Relegationsspielen an. Zwar ist in dieser Staffel noch ein Spiel zu gehen, doch Meteor ist von Platz zwei nicht mehr zu verdrängen und kann selber nicht mehr weiter klettern. Seit Dienstagabend steht nun auch der Gegner fest: Der SSC Südwest sicherte sich mit einem 3:5-Auswärtssieg bei Berolina Mitte den zweiten Platz in der Staffel 2.