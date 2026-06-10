 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation um den Aufstieg in die A-Junioren-Verbandsliga

A-Junioren-Verbandsliga +++ Die JSG Irxleben/Niederndodeleben und der SV Union Heyrothsberge spielen um den Startplatz

von Kevin Gehring · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Donau

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Verbandsliga (A)
Relegation U19-VL
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
Heyrothsb.

Es geht um den Aufstieg in die A-Junioren-Verbandsliga: Die JSG Irxleben/Niederndodeleben und der SV Union Heyrothsberge stehen sich in dieser Woche zweimal im Duell um den letzten Startplatz in der höchsten U19-Spielklasse von Sachsen-Anhalt gegenüber.

Der 1. FC Zeitz, Staffelsieger der A-Junioren-Landesliga 4, und der MSV Eisleben, der sich in der Staffel 6 durchsetzen konnte, haben den Aufstieg bereits sichern. Weil die anderen Erstplatzierten jeweils auf den möglichen Verbandsliga-Aufstieg verzichteten, sind Zeitz und Eisleben ohne Relegationsspiele direkt aufgestiegen.

Den dritten Aufstiegsplatz spielen nun die JSG Irxleben/Niederndodeleben und der SV Union Heyrothsberge aus, die in ihren Landesliga-Staffeln jeweils auf Platz zwei ins Ziel kamen und ihr Interesse am Aufstieg bekundet haben. Das Hinspiel steigt bereits am Mittwochabend um 18:30 Uhr in Irxleben, das Rückspiel folgt am Sonntag um 11:30 Uhr in Heyrothsberge. Der Sieger nach 180 Minuten (sowie ggf. Verlängerung und Elfmeterschießen) darf in der neuen Saison in der A-Junioren-Verbandsliga antreten.

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Heute, 18:30 Uhr
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
18:30

So., 14.06.2026, 11:30 Uhr
SV Union Heyrothsberge
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JSG Irxleben/ Niederndodeleben
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11:30