Relegation um Bezirksliga live: So läuft Spieltag 1

Am 1. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt gibt es noch ein Fragezeichen. Regulär steigt nur eine Paarung, denn in der Gruppe 2 wird ab Mittwoch noch eine Entscheidungsrunde ausgetragen.
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Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:
Nach FuPa-Informationen wurde dem CfR Links mitgeteilt, dass sich die Mannschaft auf ein Spiel in dieser Woche vorbereiten solle. Damit kann aber natürlich auch ein Wiederholungsspiel gegen den TSV Meerbusch II gemeint sein. Wann die Partie eines Bezirksliga-1-Teams gegen Arminia Lirich steigt, wird FuPa alsbald mitteilen und ggfs. noch in diesem Artikel ergänzen.
Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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