 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation um Bezirksliga live: So läuft Spieltag 1

Relegation zur Landesliga Niederrhein: Ein Fragezeichen, eine Entscheidungsrunde und ein echtes Duell zum Auftakt - live auf FuPa.

von André Nückel · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
SSV Berghausen will den Absturz verhindern.
SSV Berghausen will den Absturz verhindern. – Foto: Andreas Bornewasser

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Am 1. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt gibt es noch ein Fragezeichen. Regulär steigt nur eine Paarung, denn in der Gruppe 2 wird ab Mittwoch noch eine Entscheidungsrunde ausgetragen.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:

  • Paarung 1: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind in der Bezirksliga, Gruppe 2, punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.
  • Paarung 2: Die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen, daher steht eine Wertung des Spiels aus. Sollte CfR Links die Zähler erhalten, würde VdS Nievenheim direkt absteigen und Links an der Relegation teilnehmen - mehr Informationen zum Abbruch an dieser Stelle. Relegationsgegner ist Arminia Lirich.

Paarung 1: Entscheidungsrunde der Bezirksliga 2

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
19:30

>>> Liveticker SSV Berghausen - SG Hackenberg

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 2: Abwarten auf Entscheidung

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Vds Nievenheim / CfR Links Düsseldorf
15:00live

Nach FuPa-Informationen wurde dem CfR Links mitgeteilt, dass sich die Mannschaft auf ein Spiel in dieser Woche vorbereiten solle. Damit kann aber natürlich auch ein Wiederholungsspiel gegen den TSV Meerbusch II gemeint sein. Wann die Partie eines Bezirksliga-1-Teams gegen Arminia Lirich steigt, wird FuPa alsbald mitteilen und ggfs. noch in diesem Artikel ergänzen.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz können starten

Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.

Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5

Morgen, 19:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
19:30live

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream SV Friedrichsfeld - Viktoria Buchholz

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

____

Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: