Relegation um Bezirksliga live: So läuft Spieltag 1

SSV Berghausen will den Absturz verhindern. – Foto: Andreas Bornewasser

Am 1. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt gibt es noch ein Fragezeichen. Regulär steigt nur eine Paarung, denn in der Gruppe 2 wird ab Mittwoch noch eine Entscheidungsrunde ausgetragen.

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