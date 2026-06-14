Relegation: TIV Nettetal in Pole-Position, Oppum IV fast durch

Preußen und Oedt II starten. – Foto: Ralph Görtz

Die Relegation in Krefeld bleibt vor dem letzten Gruppenspiel spannend. In der Runde zur Kreisliga A gewann TIV Nettetal mit 2:0 bei KTSV Preußen Krefeld und geht damit als Tabellenführer in den Mittwoch, ist dann aber selbst spielfrei. Preußen kann durch die Niederlage nicht mehr aufsteigen, entscheidet mit dem Spiel gegen SuS Krefeld aber noch über den Ausgang der Gruppe. In der Relegation zur Kreisliga B hat SV Oppum IV gegen Borussia Oedt II einen 5:2-Heimsieg gefeiert.

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