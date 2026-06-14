Relegation: TIV Nettetal in Pole-Position, Oppum IV fast durch

Die Relegation in Krefeld bleibt vor dem letzten Gruppenspiel spannend. In der Runde zur Kreisliga A gewann TIV Nettetal mit 2:0 bei KTSV Preußen Krefeld und geht damit als Tabellenführer in den Mittwoch, ist dann aber selbst spielfrei. Preußen kann durch die Niederlage nicht mehr aufsteigen, entscheidet mit dem Spiel gegen SuS Krefeld aber noch über den Ausgang der Gruppe. In der Relegation zur Kreisliga B hat SV Oppum IV gegen Borussia Oedt II einen 5:2-Heimsieg gefeiert.
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TIV Nettetal hat die eigene Ausgangslage in der Relegation zur Kreisliga A deutlich verbessert. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen SuS Krefeld gewann TIV bei KTSV Preußen Krefeld mit 2:0 und setzte sich damit vor dem letzten Spiel an die Spitze der Dreiergruppe. Für Preußen ist der Aufstieg damit nicht mehr möglich. Am Mittwoch trifft KTSV noch auf SuS Krefeld. Nettetal muss dann zuschauen und hoffen, dass der Vorsprung reicht.
SV Oppum IV hat in der Relegation zur Kreisliga B einen Rückschlag nach der Pause stark beantwortet. Gegen Borussia Oedt II führten die Gastgeber nach Treffern von Maurice-Kilian Thönnißen per Foulelfmeter (8.) und Lennart Litsch früh mit 2:0 (13.). Oedt II kam nach dem Seitenwechsel jedoch zurück: Leon Laurs verkürzte auf 1:2 (52.), Leon Müller glich wenig später aus (57.). Danach kippte die Partie erneut. Thönnißen brachte Oppum IV mit 3:2 in Führung (68.), ehe Louis Franz mit seinem Doppelpack zum 4:2 (86.) und 5:2 (90.+2) den Heimsieg absicherte. Eine hohe Hypothek für Oedt II.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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