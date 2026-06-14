Relegation: SV Millingen und TV Kaldenhausen jubeln

Die Relegation in Moers hat zwei Entscheidungen gebracht. SV Millingen hat nach dem 2:2 im Hinspiel auch das Rückspiel gegen 1. FC Lintfort II überstanden und durch ein 2:1 den Klassenerhalt geschafft. Lintfort II verpasste damit den Aufstieg in die Kreisliga A. In der zweiten Runde reichte TV Kaldenhausen nach dem 2:1 im Hinspiel ein 1:1 bei TuS Borth II, um den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt zu machen.
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SV Millingen hat den Klassenerhalt geschafft und 1. FC Lintfort II den Aufstieg verwehrt. Vor 450 Zuschauern brachte Yannick Alexander Saunus die Gastgeber mit 1:0 in Führung (33.). Direkt nach der Pause hatte Lintfort II die große Chance auf den Ausgleich, doch Taycan Köksel scheiterte mit einem Foulelfmeter an Philipp Raskopf (47.). Im Anschluss blieb Köksel dennoch im Mittelpunkt, weil er wenig später zum 1:1 traf (47.). Millingen fand darauf aber die entscheidende Antwort: Steven Schön erzielte das 2:1 (64.) und brachte den Klassenerhalt damit auf den Weg. Lintfort II konnte das Duell danach nicht mehr drehen.
TV Kaldenhausen hat den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel gebracht und steigt in die Kreisliga B auf. Nach dem 2:1 im ersten Duell reichte Kaldenhausen bei TuS Borth II ein 1:1. Borth II ging zwar mit 1:0 in Führung (30.) und machte die Ausgangslage damit wieder offen, doch Patrick Certa traf nach der Pause zum 1:1 (56.). Dieser Ausgleich brachte Kaldenhausen im Gesamtergebnis zurück in die bessere Position. In der Schlussphase sah Certa noch Gelb-Rot (90.), am Aufstieg änderte das aber nichts mehr. Borth II verpasste dadurch die Wende, während Kaldenhausen den Sprung in die Kreisliga B schaffte.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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