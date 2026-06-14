Relegation: SV Millingen und TV Kaldenhausen jubeln

SV Millingen hält die Klasse, – Foto: Finn Luca Stappen

Die Relegation in Moers hat zwei Entscheidungen gebracht. SV Millingen hat nach dem 2:2 im Hinspiel auch das Rückspiel gegen 1. FC Lintfort II überstanden und durch ein 2:1 den Klassenerhalt geschafft. Lintfort II verpasste damit den Aufstieg in die Kreisliga A. In der zweiten Runde reichte TV Kaldenhausen nach dem 2:1 im Hinspiel ein 1:1 bei TuS Borth II, um den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt zu machen.

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