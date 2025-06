Relegation: SV Duissern steht kurz vor dem Klassenerhalt

Der erste Schritt ist gemacht, doch in Sicherheit wiegen darf sich der SV Duissern vor dem Rückspiel in der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga A gegen Viktoria Wehofen nicht. Im ersten Vergleich setzte sich der SVD in einer chancenarmen Partie knapp mit 1:0 durch. Fabian Busch hatte die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit in Front gebracht und Duissern verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.