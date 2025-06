Relegation: SV Duissern jubelt nach Sieg über Wehofen

Am Ende war es dann doch eine klare Angelegenheit. Der SV Duissern gewinnt auch das Rückspiel der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga A Duisburg gegen Viktoria Wehofen und sichert sich damit das Startrecht für die kommende Saison. Nach 90 Minuten stand ein klares 4:0 der Hausherren fest, was nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel die Relegation in Duisburg beendet hat.

Bei Temperaturen um die 35 Grad war keine fußballerische Sterneküche zu erwarten. Allein vier Trinkpausen gab es, um den Flüssigkeitshaushalt der Spieler zu füllen. Das und die eh schon lange Saison sorgten dafür, dass in der zweiten Hälfte merklich die Kräfte schwanden. Besonders bei Wehofen war das zu sehen, sie hatten aber auch schon die Entscheidungsspiele gegen den SV Hamborn 1890 in den Knochen, wohingegen der SVD pausieren konnte. Vor 745 Zuschauern war es ein zähes Spiel, mit der Vorentscheidung kurz vor der Pause.

Die Hausherren waren um Kontrolle bemüht, was ihnen auch durchweg gelang. Einige Torchancen sprangen ebenfalls dabei heraus, etwas wirklich Nennenswertes passierte aber in den ersten 45 Minuten nicht. Es lief bereits die Nachspielzeit als Duissern im Mittelfeld den Ball eroberte und den schnellen Gegenangriff einleitete. Jannik Eisenmann vollstreckte aus rund zwölf Metern sicher (45.+1). Auch das 2:0 nur zwei Minuten später resultierte aus einem Konter. Justin Dufke schob unmittelbar vor dem Pausenpfiff ein und sorgte für die Vorentscheidung.

Nach dem Seitenwechsel war Wehofen gezwungen, mehr zu investieren, doch es kam kaum etwas von einer Mannschaft, die sich augenscheinlich bereits mit dem Abstieg abgefunden hatte. Fabian Busch brachte nach einer guten Stunde eine Flanke von der linken Seite in den Strafraum, Ryotaro Kobayashi netzte volley zum 3:0 ein (57.). Den Schlusspunkt setzte Eisenmann fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, als ein Klärungsversuch der Wehofener genau bei ihm landete. Das klare 4:0 ging auch in der Höhe in Ordnung, Duissern bleibt in der Kreisliga A, Wehofen muss runter in die B-Liga.

Das Spiel in voller Länge

So spielten die Mannschaften

SV Duissern – SuS Viktoria Wehofen 4:0

SV Duissern: Alexander Koltermann, Tobias Tönges (80. Siniša Lakić), Magnus Michael Ben Schäfer, Tim Götze, Simon Eisenmann, Sani Bulawa (72. Riad Bouanan), Justin Dufke, Fabian Busch, Ryotaro Kobayashi (64. Khalid Daroui Benseddiq), Jannik Eisenmann (85. Ibrahima Sow), Jon Kian Bischof - Trainer: Mehmet Özer

SuS Viktoria Wehofen: Donald Islami, Toni Vidak, Kristian Sljivic, Dzenis Salkovic (46. Serdal Temin), Thorsten Effertz, Himzo Muharemovic, Edis Fazljija, Luka Gunjevic, Daniel Andre Schuldt (51. Ajdin Avdihodzic), Blaz Vukancic, Rasid Kicin (61. Souane Pape) - Trainer: Edis Fazljija - Trainer: Ralf Plincner

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 745

Tore: 1:0 Jannik Eisenmann (45.), 2:0 Justin Dufke (45.+2), 3:0 Ryotaro Kobayashi (57.), 4:0 Jannik Eisenmann (85.)

Das war der Vorbericht

Der erste Schritt ist gemacht, doch in Sicherheit wiegen darf sich der SV Duissern vor dem Rückspiel in der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga A gegen Viktoria Wehofen nicht. Im ersten Vergleich setzte sich der SVD in einer chancenarmen Partie knapp mit 1:0 durch. Fabian Busch hatte die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit in Front gebracht und Duissern verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Nun steht die finale Entscheidung also bevor. Bei zu erwartenden Temperaturen von 35 Grad und mehr dürfte es eine echte Hitzeschlacht werden, in der die Kondition eine entscheidende Rolle spielen könnte. Nach fast drei Wochen spielfrei sollte Duissern hier im Vorteil sein, denn Wehofen hat in den vergangenen anderthalb Wochen schon drei kräftezehrende Begegnungen hinter sich gebracht, inklusive der Entscheidung nach Verlängerung gegen den SV Hamborn 1890. FuPa Niederrhein berichtet auch von diesem Relegationsspiel ausführlich live und bietet euch einen Ticker und die Höhepunkten auf FuPa.tv.

So lief das Hinspiel