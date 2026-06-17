Relegation: SuS Krefeld steigt dramatisch auf, irres Comeback von Oedt

Der Held von SuS Krefeld: Gianni Wittenberg. – Foto: Wassili Danidis Photodesign

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Die Relegation in Krefeld hat zwei spektakuläre Entscheidungen gebracht. SuS Krefeld hat sich nach einem 0:2 gegen KTSV Preussen Krefeld noch den Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Für TIV Nettetal, das nach seinem 2:0 gegen Preussen zunächst als Gruppenerster warten musste, reichte es dadurch nicht. In der Relegation zur Kreisliga B gelang Borussia Oedt II ein irres Comeback: Nach dem 2:5 im Hinspiel gegen SV Oppum IV gewann Oedt II das Rückspiel mit 8:0 und stieg damit auf.

SuS Krefeld hat in der Relegation zur Kreisliga A ein starkes Comeback hingelegt und steigt auf. Dabei führte KTSV Preussen Krefeld, das selbst nicht mehr aufsteigen konnte, nach zwei Treffern von Thore Bergmann zunächst mit 2:0 (54./58.). SuS brauchte in dieser Phase eine klare Antwort und fand sie durch Berk Celik, der auf 1:2 verkürzte (65.). Danach wurde Gianni Wittenberg zur entscheidenden Figur: Erst traf er zum 2:2 (75.), dann verwandelte er einen Foulelfmeter zum 3:2 (79.). Damit drehte SuS die Partie, gewann die Dreiergruppe und ließ Nettetal hinter sich.

Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.

UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

Borussia Oedt II hat die 2:5-Hinspielniederlage gegen SV Oppum IV auf spektakuläre Weise gedreht und den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft. Nico Hörnig brachte Oedt II vor 120 Zuschauern mit 1:0 in Führung (23.), ehe Homdi Al-Jamous mit zwei Treffern auf 3:0 stellte (35./40.). Nach der Pause wurde es endgültig deutlich: Dylan Göbel traf zum 4:0 (54.), Leon Laurs verwandelte einen Foulelfmeter zum 5:0 (62.). Hörnig erhöhte auf 6:0 (80.), Yannik Drießen legte das 7:0 nach (83.), bevor Al-Jamous mit seinem dritten Treffer den 8:0-Endstand erzielte (85.).

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26 Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht: 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr

2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr

3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr



Weitere Termine - falls erforderlich





Weitere Termine - falls erforderlich Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr

Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr

Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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