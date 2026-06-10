Relegation: SuS Krefeld gewinnt in Nettetal

Spiel und Sport Krefeld legt vor. – Foto: Michael Locke

Die Relegation in Krefeld hat mit einem Auswärtssieg begonnen. In der Dreiergruppe, in der neben TIV Nettetal und SuS Krefeld auch KTSV Preußen Krefeld dabei ist, steigt nur der Sieger in die Kreisliga A auf. SuS hat sich dafür die erste gute Ausgangslage verschafft, während Preußen vor dem Sonntagsspiel gegen Nettetal nach eigener Darstellung improvisieren muss: Es wurde wohl frühzeitig versucht, die Partie zu verlegen, weil das Team auf Mannschaftsfahrt ist. Das ist aber gescheitert, weshalb Preußen wohl mit einem Mix aus Erster, Zweiter und Altherren-Spielern antreten wird.

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