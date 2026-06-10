 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation: SuS Krefeld gewinnt in Nettetal

In der Relegation in Krefeld gewinnt SuS Krefeld zum Auftakt bei TIV Nettetal. In der Dreiergruppe mit KTSV Preußen Krefeld steigt nur der Sieger in die Kreisliga A auf. Problematische Ausgangslage für die Preußen.

von André Nückel · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser
Spiel und Sport Krefeld legt vor.
Spiel und Sport Krefeld legt vor. – Foto: Michael Locke

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
Kreisliga B1 KEM/KRE
Kreisliga B2 KEM/KRE
Kreisliga B3 KEM/KRE
Kreisliga C1 KEM/KRE

Die Relegation in Krefeld hat mit einem Auswärtssieg begonnen. In der Dreiergruppe, in der neben TIV Nettetal und SuS Krefeld auch KTSV Preußen Krefeld dabei ist, steigt nur der Sieger in die Kreisliga A auf. SuS hat sich dafür die erste gute Ausgangslage verschafft, während Preußen vor dem Sonntagsspiel gegen Nettetal nach eigener Darstellung improvisieren muss: Es wurde wohl frühzeitig versucht, die Partie zu verlegen, weil das Team auf Mannschaftsfahrt ist. Das ist aber gescheitert, weshalb Preußen wohl mit einem Mix aus Erster, Zweiter und Altherren-Spielern antreten wird.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____

Relegation in Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.
Hinweis: KTSV Preußen befindet sich am Wochenende auf Mannschaftsfahrt und kann das Heimspiel gegen TIV Nettetal nur stark dezimiert bestreiten. Eine Verlegung wurde bislang abgelehnt.

Heute, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
2
2
Abpfiff

SuS Krefeld erwischte bei TIV Nettetal einen perfekten Start und ging durch Justin Sela Aydin bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Markus Galenko auf 2:0 (45.+1), wodurch die Gäste vor 200 Zuschauern klar auf Kurs lagen. Nettetal kam direkt nach dem Seitenwechsel zwar durch Kasim Bünyamin Balci zum 1:2-Anschluss (47.), schaffte den Ausgleich aber nicht mehr. Damit steht TIV am Sonntag gegen KTSV Preußen bereits unter Druck, während SuS Krefeld die weitere Entwicklung der Dreiergruppe zunächst abwarten kann.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.
    UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Kempen-Krefeld

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

____

Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: