Relegation: SuS Krefeld gewinnt in Nettetal

Die Relegation in Krefeld hat mit einem Auswärtssieg begonnen. In der Dreiergruppe, in der neben TIV Nettetal und SuS Krefeld auch KTSV Preußen Krefeld dabei ist, steigt nur der Sieger in die Kreisliga A auf. SuS hat sich dafür die erste gute Ausgangslage verschafft, während Preußen vor dem Sonntagsspiel gegen Nettetal nach eigener Darstellung improvisieren muss: Es wurde wohl frühzeitig versucht, die Partie zu verlegen, weil das Team auf Mannschaftsfahrt ist. Das ist aber gescheitert, weshalb Preußen wohl mit einem Mix aus Erster, Zweiter und Altherren-Spielern antreten wird.
FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!
>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht
>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube
SuS Krefeld erwischte bei TIV Nettetal einen perfekten Start und ging durch Justin Sela Aydin bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Markus Galenko auf 2:0 (45.+1), wodurch die Gäste vor 200 Zuschauern klar auf Kurs lagen. Nettetal kam direkt nach dem Seitenwechsel zwar durch Kasim Bünyamin Balci zum 1:2-Anschluss (47.), schaffte den Ausgleich aber nicht mehr. Damit steht TIV am Sonntag gegen KTSV Preußen bereits unter Druck, während SuS Krefeld die weitere Entwicklung der Dreiergruppe zunächst abwarten kann.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: