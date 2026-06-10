 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation: SuS Isselburg gewinnt klar, Cihan Ezer rettet SV Rees

In der vorsorglichen Relegation in Rees-Bocholt spielen SV Rees und VfL Rhede II 3:3, während SuS Isselburg gegen VfB Rheingold Emmerich II gewinnt. Entscheidend bleibt die Bezirksliga-Relegation der SV Friedrichsfeld.

von André Nückel · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser
Blieb cool: Cihan Ezer.
Blieb cool: Cihan Ezer. – Foto: Bülent Koca

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Kreisliga A RE/BOH
Kreisliga B1 RE/BOH
Kreisliga B2 RE/BOH
Kreisliga C1 RE/BOH
Kreisliga C2 RE/BOH

Die Relegation in Rees-Bocholt steht unter einem besonderen Vorzeichen, weil sie nur vorsorglich ausgespielt wird. Sollte die SV Friedrichsfeld ihre Bezirksliga-Relegation gegen TuS Viktoria Buchholz gewinnen, steigen alle Teilnehmer dieser Relegationsrunden auf. Nach dem 2:1-Hinspielsieg Friedrichsfelds ist dieses Szenario möglich. Steigt Friedrichsfeld dagegen ab, zählt in der Runde zur Kreisliga A nur der Sieger, in der Dreiergruppe zur Kreisliga B steigen nur die ersten beiden Mannschaften auf.

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Relegation in Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Heute, 19:30 Uhr
SV Rees
SV ReesSV Rees
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
3
3
Abpfiff

Das Hinspiel um den möglichen Aufstieg in die Kreisliga A hat keine Entscheidung gebracht, aber einiges an Dramatik geboten. SV Rees erwischte gegen VfL Rhede II den besseren Start und führte durch zwei Treffer von Ali Abdallah zunächst 2:0 (5./43.). Nach der Pause kippte die Partie jedoch, weil Dennis Beckmann mit einem Doppelpack zum 2:2 ausglich (47./56.). Als Oliver Tüshaus Rhede II per Foulelfmeter sogar mit 3:2 in Führung brachte (78.), war die Partie komplett gedreht. Rees kam in der Nachspielzeit aber noch zurück: Cihan Ezer traf zum 3:3-Endstand (90.+4) und hielt damit alles offen.

>>> Liveticker SV Rees - VfL Rhede II

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Heute, 19:30 Uhr
SuS Isselburg
SuS IsselburgIsselburg
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E. II
3
1
Abpfiff

In der Dreiergruppe um den möglichen Aufstieg in die Kreisliga B hat SuS Isselburg den ersten Schritt gemacht. Gegen VfB Rheingold Emmerich II legte Spielertrainer Torsten Bongers früh vor und traf innerhalb von fünf Minuten doppelt zum 1:0 und 2:0 (18./23.). Noch vor der Pause erhöhte Andrii Iliushchenkov per Foulelfmeter auf 3:0 (33.), wodurch Isselburg sich früh eine klare Ausgangslage verschaffte. Emmerich II verkürzte zwar noch durch Joel van der Linden auf 3:1 (43.), kam danach aber nicht mehr näher heran. In der Gruppe ist außerdem noch Grün-Weiß Flüren dabei.

>>> Liveticker SuS Isselburg - VfB Rheingold Emmerich II

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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