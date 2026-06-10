Relegation: SuS Isselburg gewinnt klar, Cihan Ezer rettet SV Rees

Die Relegation in Rees-Bocholt steht unter einem besonderen Vorzeichen, weil sie nur vorsorglich ausgespielt wird. Sollte die SV Friedrichsfeld ihre Bezirksliga-Relegation gegen TuS Viktoria Buchholz gewinnen, steigen alle Teilnehmer dieser Relegationsrunden auf. Nach dem 2:1-Hinspielsieg Friedrichsfelds ist dieses Szenario möglich. Steigt Friedrichsfeld dagegen ab, zählt in der Runde zur Kreisliga A nur der Sieger, in der Dreiergruppe zur Kreisliga B steigen nur die ersten beiden Mannschaften auf.
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Das Hinspiel um den möglichen Aufstieg in die Kreisliga A hat keine Entscheidung gebracht, aber einiges an Dramatik geboten. SV Rees erwischte gegen VfL Rhede II den besseren Start und führte durch zwei Treffer von Ali Abdallah zunächst 2:0 (5./43.). Nach der Pause kippte die Partie jedoch, weil Dennis Beckmann mit einem Doppelpack zum 2:2 ausglich (47./56.). Als Oliver Tüshaus Rhede II per Foulelfmeter sogar mit 3:2 in Führung brachte (78.), war die Partie komplett gedreht. Rees kam in der Nachspielzeit aber noch zurück: Cihan Ezer traf zum 3:3-Endstand (90.+4) und hielt damit alles offen.
In der Dreiergruppe um den möglichen Aufstieg in die Kreisliga B hat SuS Isselburg den ersten Schritt gemacht. Gegen VfB Rheingold Emmerich II legte Spielertrainer Torsten Bongers früh vor und traf innerhalb von fünf Minuten doppelt zum 1:0 und 2:0 (18./23.). Noch vor der Pause erhöhte Andrii Iliushchenkov per Foulelfmeter auf 3:0 (33.), wodurch Isselburg sich früh eine klare Ausgangslage verschaffte. Emmerich II verkürzte zwar noch durch Joel van der Linden auf 3:1 (43.), kam danach aber nicht mehr näher heran. In der Gruppe ist außerdem noch Grün-Weiß Flüren dabei.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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