Relegation: SuS Isselburg gewinnt klar, Cihan Ezer rettet SV Rees

Blieb cool: Cihan Ezer. – Foto: Bülent Koca

Die Relegation in Rees-Bocholt steht unter einem besonderen Vorzeichen, weil sie nur vorsorglich ausgespielt wird. Sollte die SV Friedrichsfeld ihre Bezirksliga-Relegation gegen TuS Viktoria Buchholz gewinnen, steigen alle Teilnehmer dieser Relegationsrunden auf. Nach dem 2:1-Hinspielsieg Friedrichsfelds ist dieses Szenario möglich. Steigt Friedrichsfeld dagegen ab, zählt in der Runde zur Kreisliga A nur der Sieger, in der Dreiergruppe zur Kreisliga B steigen nur die ersten beiden Mannschaften auf.

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