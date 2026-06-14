Relegation Stuttgart/Böblingen: Weilimdorf II und Kayh siegen

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14 Uhr beim SV Oberjesingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter Kreisliga A1 am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Weilimdorf gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der SV Rohrau hat das Relegationsspiel in Oberjesingen mit 2:0 gegen die Spvgg Aidlingen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für die Spvgg Aidlingen ist die Relegation dagegen beendet. Die Partie begann denkbar günstig für den SV Rohrau. Bereits in der 5. Minute brachte Tobias Kamm seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil. Für die Entscheidung sorgte erneut Tobias Kamm. Der Rohrauer traf in der 67. Minute zum 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Mit diesem Treffer verschaffte er seiner Mannschaft ein beruhigendes Polster für die Schlussphase. Rohrau brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff den Einzug in die nächste Relegationsrunde feiern. ---

Beim Relegationsspiel auf der Anlage des TSV Weilimdorf hat sich Türkspor Stuttgart mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den GFV Ermis Metanastis Stuttgart durchgesetzt und die nächste Runde erreicht. Für den GFV Ermis ist die Relegation dagegen beendet.

Türkspor erwischte den besseren Start und ging bereits in der 10. Minute durch Shkemb Miftari mit 1:0 in Führung. Nach einer guten halben Stunde legte die Mannschaft nach, als Kerim Karaboga in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Vorentscheidung fiel in der 72. Minute, als Shkemb Miftari mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0 erzielte. Nur sechs Minuten später baute Emir Dogansoy den Vorsprung auf 4:0 aus. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ugur Capar in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 5:0-Endstand in der 90.+1 Minute machte den deutlichen Erfolg perfekt.

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