Relegation Stuttgart/Böblingen: Viele Tore und auch knappe Siege

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Drei Spiele stehen dabei an.

Halbfinale

Das Relegationsspiel zwischen dem Türkischen SV Herrenberg und dem SSV Zuffenhausen war in Bernhausen an Dramatik kaum zu überbieten. In einer Partie, die über 120 Minuten alles bot, setzte sich der TSV mit 2:1 nach Verlängerung durch und zog damit in das finale Relegationsspiel ein. Bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang den Herrenbergern der erste große emotionale Durchbruch: Mert Köse verwandelte einen Foulelfmeter in der 45.+2 Minute zur 1:0-Führung und ließ seine Mannschaft mit einer knappen Führung in die Pause gehen. Danach entwickelte sich ein zunehmend umkämpftes Spiel. Dann der Schock für den Türkischen SV: In der achten Minute der Nachspielzeit glich Abdul Hakem Surasi Hamld für den SSV Zuffenhausen zum 1:1 aus, der die Verlängerung erzwang. Doch der Türkische SV Herrenberg ließ sich davon nicht entmutigen. In der 111. Minute war es schließlich Muhammed Kilic, der seine Farben mit dem 2:1-Siegtreffer ins Relegationsfinale schoss. ---

Mit einer offensiven Machtdemonstration und sechs Toren hat der SV Nufringen das Relegationsduell in Böblingen gegen den SV Hoffeld für sich entschieden. Schon in der 6. Minute brachte Timo Tropsch seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Es folgten Tore von Tobias Tauber (15.) und Paul Lubig (17.), die Nufringen innerhalb kürzester Zeit auf 3:0 davonziehen ließen. Zwar konnte Aziz Issa kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:1 verkürzen (45.+1), doch die Antwort des SVN ließ nicht lange auf sich warten. David Müller machte mit einem Doppelpack in der 49. und 52. Minute alles klar. Die Hausherren führten nun mit 5:1, ehe erneut Timo Tropsch in der 58. Minute sogar das halbe Dutzend vollmachte. Der Treffer von Hans Fakner zum 6:2-Endstand (77.) war nur noch Ergebniskosmetik für den SV Hoffeld.

Finale

beim TSV Weilimdorf





Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.

Halbfinale

Yanna Zing der überragende Mann auf dem Platz. Mit einem Dreierpack (18., 34., 90.+13) schoss er den FC Reka Stuttgart zum 4:2-Erfolg über den VfL Stuttgart. Nachdem Drinor Balaj bereits früh das 2:0 nachlegte (26.), schien Reka auf der Siegerstraße. Der VfL zeigte allerdings Moral: Sinan Altay (55.) und Samet Yesil (75.) brachten ihr Team nochmals heran. Doch in einer extrem langen Nachspielzeit setzte Zing den Schlusspunkt und entschied das Spiel endgültig.

Finale



bei der TSVgg Stuttgart-Münster





Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen wird vergeben. Zwei Spiele sind eingeplant.

1. Runde

Der TSV Heumaden hat im Relegationsduell gegen den TSV Birkach Moral bewiesen und sich mit einem 3:1-Sieg den Einzug in die nächste Runde gesichert. Dabei begann das Spiel alles andere als vielversprechend für Birkach: Elwin Sadikovic brachte Birkach bereits in der 12. Minute in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Heumaden auf. Michele Maimone erzielte zunächst in der 66. Minute den Ausgleich und schnürte nur acht Minuten später den Doppelpack zum 2:1. Die Entscheidung folgte kurz darauf: Nico Floeter traf in der 77. Minute zum 3:1-Endstand und ließ die Heumadener Fans jubeln.

Finale

So., 22.06.2025, 17:00 Uhr TSV Heumaden Heumaden TSV Musberg TSV Musberg II 17:00 PUSH

beim TSV Jahn Büsnau

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen gespielt. Hier stehen drei Partien auf dem Programm.

Halbfinale

Der TV Nebringen hat das Halbfinale der Relegation mit einem furiosen 6:2-Auswärtssieg gegen den TV Darmsheim II für sich entschieden. Dabei sah es zunächst nach einem Erfolg von Darmsheim aus: Nach dem frühen 0:1 durch Tim König (15.) drehten Louis Siegle (21.) und Christian Schöllhorn (35.) das Spiel zwischenzeitlich auf 2:1 für Darmsheim. Doch noch vor der Pause glich Sven Frede in der 45. Minute aus – und legte nur Sekunden nach Wiederanpfiff zur 3:2-Führung nach. Der TV Nebringen hatte nun Oberwasser und schraubte das Ergebnis durch Tim Luca Widmann (58.), Mika Benz (79.) und Niklas Lohner (90.+3) auf 6:2 hoch. ---

Der TSV Dagersheim III hat sich mit einem 2:1-Erfolg gegen K.F.I.B. Sindelfingen ins Relegationsfinale gekämpft. Die Entscheidung fiel bereits in der Anfangsphase: Luis Kast brachte Dagersheim früh in Führung (5.), und Philip Sautter legte in der 22. Minute das 2:0 nach. Sindelfingen gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Endrit Qerimi in der 78. Minute noch zum Anschluss.

Finale

Sa., 21.06.2025, 14:00 Uhr TV Nebringen TV Nebringen TSV Dagersheim Dagersheim III 14:00 PUSH



beim TSV Kuppingen