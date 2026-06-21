Relegation Stuttgart/Böblingen: TSV Weilimdorf II gewinnt 6:4-Wahnsinn

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Drei Spiele stehen dabei an.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14 Uhr beim SV Oberjesingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter Kreisliga A1 am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Weilimdorf gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr Spvgg Aidlingen Aidlingen SV Rohrau SV Rohrau 0 2 Abpfiff Der SV Rohrau hat das Relegationsspiel in Oberjesingen mit 2:0 gegen die Spvgg Aidlingen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für die Spvgg Aidlingen ist die Relegation dagegen beendet. Die Partie begann denkbar günstig für den SV Rohrau. Bereits in der 5. Minute brachte Tobias Kamm seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil. Für die Entscheidung sorgte erneut Tobias Kamm. Der Rohrauer traf in der 67. Minute zum 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Mit diesem Treffer verschaffte er seiner Mannschaft ein beruhigendes Polster für die Schlussphase. Rohrau brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff den Einzug in die nächste Relegationsrunde feiern. --- Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr GFV Ermis Metanastis Stuttgart GFV Ermis Türkspor Stuttgart Türkspor 0 5 Abpfiff + Video Beim Relegationsspiel auf der Anlage des TSV Weilimdorf hat sich Türkspor Stuttgart mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den GFV Ermis Metanastis Stuttgart durchgesetzt und die nächste Runde erreicht. Für den GFV Ermis ist die Relegation dagegen beendet. Türkspor erwischte den besseren Start und ging bereits in der 10. Minute durch Shkemb Miftari mit 1:0 in Führung. Nach einer guten halben Stunde legte die Mannschaft nach, als Kerim Karaboga in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Vorentscheidung fiel in der 72. Minute, als Shkemb Miftari mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0 erzielte. Nur sechs Minuten später baute Emir Dogansoy den Vorsprung auf 4:0 aus. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ugur Capar in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 5:0-Endstand in der 90.+1 Minute machte den deutlichen Erfolg perfekt.

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Finale: Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr bei der TSVgg Plattenhardt festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A. Gestern, 17:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau Türkspor Stuttgart Türkspor 4 0 Im Relegationsspiel bei der TSVgg Plattenhardt hielt Türkspor Stuttgart die Begegnung zunächst offen. In den ersten 45 Minuten gelang es beiden Mannschaften nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV Rohrau jedoch zunehmend die Kontrolle. In der 56. Minute brachte Tobias Kamm seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und ebnete damit den Weg zum Klassenerhalt. Mit zunehmender Spieldauer wurde Rohrau immer gefährlicher. In der 72. Minute erhöhte Simon Müsel auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft ein beruhigendes Polster. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Erneut war Tobias Kamm zur Stelle und traf in der 87. Minute zum 3:0. Nur eine Minute später machte Nico Krägeloh mit dem 4:0 alles klar. Für zusätzlichen Ärger auf Seiten von Türkspor sorgte die 89. Minute. Emir Dogansoy sah die Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Mit dem Schlusspfiff stand der deutliche 4:0-Erfolg des SV Rohrau fest. Damit bleibt Rohrau in der Bezirksliga. Für Türkspor Stuttgart endet die Relegation dagegen mit einer klaren Niederlage und dem verpassten Aufstieg.

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Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.

Halbfinale Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr bei der TSVgg Münster. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B3 und der Kreisliga B2 am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim TB Untertürkheim gegenüber. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet. So., 14.06.2026, 11:00 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf II TV89 Zuffenhausen TV89 Z`hause II 3 1 Abpfiff + Video Der TSV Weilimdorf II hat das Relegationsspiel bei der TSVgg Münster mit 3:1 gegen den TV89 Zuffenhausen II gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TV89 Zuffenhausen II ist die Relegation dagegen beendet. Zunächst erwischte Zuffenhausen den besseren Start. Franco Flemming brachte den TV89 in der 21. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den frühen Vorteil seiner Mannschaft. Die Antwort des TSV Weilimdorf II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute gelang Roman Kasiar der Ausgleich zum 1:1. Nur sieben Minuten später drehte Weilimdorf die Partie vollständig, als Denis Windhager in der 36. Minute das 2:1 erzielte. Noch vor der Pause legte der TSV nach. Daniel Baierle traf in der 37. Minute zum 3:1 und stellte damit innerhalb weniger Minuten die Weichen auf Sieg. Zuffenhausen fand keinen Weg zurück in die Partie, sodass es beim 3:1-Erfolg des TSV blieb. --- So., 14.06.2026, 14:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang II SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth SG TSV 1940 2 1 Der ASV Botnang II hat das Relegationsspiel beim TB Untertürkheim mit 2:1 gegen die SG TSV 1940/SKG Max-Eyth-See gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für die SG ist die Relegation dagegen beendet. Die Partie begann mit einem frühen Treffer für die SG TSV 1940/SKG Max-Eyth-See. Bereits in der 3. Minute brachte Christian Pfeuffer seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Antwort des ASV Botnang II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später erzielte Ari Ilhan in der 5. Minute den Ausgleich zum 1:1. Sechs Minuten vor dem Ende fiel dann die Entscheidung zugunsten des ASV Botnang II. Ari Ilhan verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 und schnürte damit seinen Doppelpack. --- Finale: Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 17 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen.

Die Partie begann schwungvoll. Bereits in der 14. Minute brachte Giuseppe Berretta den TSV Weilimdorf II mit 1:0 in Führung. Die Antwort des ASV Botnang II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später glich Micha Huber zum 1:1 aus. Weilimdorf schlug erneut zurück und ging in der 28. Minute durch Denis Windhager wieder in Führung. Doch auch diesmal fand Botnang eine Antwort. Yassir Bouflale erzielte in der 40. Minute das 2:2. Noch vor der Pause stellte Giuseppe Berretta mit seinem zweiten Treffer des Tages den 3:2-Halbzeitstand her. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Robby Kleinmann glich in der 60. Minute zum 3:3 aus. Die erneute Führung für Weilimdorf erzielte Chrysowalandis Kugiumtzidis in der 67. Minute zum 4:3. Als die Gastgeber bereits wie der Sieger aussahen, schlug Botnang zurück. Robby Kleinmann traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 4:4 und rettete seine Mannschaft in die Verlängerung. Dort hatte der TSV Weilimdorf II die größeren Reserven. Andrew Addo brachte sein Team in der 100. Minute mit 5:4 in Front. Die endgültige Entscheidung fiel in der 112. Minute, als Denis Kiral auf 6:4 erhöhte. Mit dem Schlusspfiff war der Jubel beim TSV Weilimdorf II groß. Durch den 6:4-Erfolg nach Verlängerung bleibt die Mannschaft in der Kreisliga A1.

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Relegation zur Kreisliga A2



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt. Halbfinale Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim TSV Jahn Büsnau. Das zweite Halbfinale entfällt. Der TSV Rohr II aus der Kreisliga B1 hat somit ein Freilos. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet. So., 14.06.2026, 11:00 Uhr MK Makedonija Stuttgart Makedonija TSV Leinfelden Leinfelden 5 n.E. 3 Abpfiff Der MK Makedonija Stuttgart hat das Relegationsspiel beim TSV Jahn Büsnau vor 200 Zuschauern mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Leinfelden gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den TSV Leinfelden ist die Relegation dagegen beendet. Den ersten Treffer erzielte Ljupco Kolev, der den MK Makedonija Stuttgart in der 30. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Leinfelden fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort. Timo Bock traf in der 40. Minute zum 1:1-Ausgleich, mit dem es auch in die Halbzeit ging. Im weiteren Verlauf gelang beiden Mannschaften kein weiterer Treffer. Weder in der zweiten Halbzeit noch in der Verlängerung fiel die Entscheidung, sodass das Elfmeterschießen über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden musste. Dort erwies sich MK Makedonija Stuttgart als nervenstärker. Ljupco Kolev verwandelte zum 2:1, ehe Walter Vins auf 3:1 erhöhte. Für Leinfelden hielt Dylan Gaietto mit dem Treffer zum 2:3 den Anschluss. Anschließend traf Nils Genter zum 4:2, bevor Nicolas Bruno noch einmal auf 3:4 verkürzte. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Christian Ralevski zum 5:3-Endstand. --- Finale: Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 11 Uhr bei den Sportfreunden Stuttgart festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.