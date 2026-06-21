Relegation Stuttgart/Böblingen: TSV Rohr Stuttgart II steigt auf

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr bei der TSVgg Münster. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B3 und der Kreisliga B2 am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim TB Untertürkheim gegenüber. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der TSV Weilimdorf II hat das Relegationsspiel bei der TSVgg Münster mit 3:1 gegen den TV89 Zuffenhausen II gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TV89 Zuffenhausen II ist die Relegation dagegen beendet. Zunächst erwischte Zuffenhausen den besseren Start. Franco Flemming brachte den TV89 in der 21. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den frühen Vorteil seiner Mannschaft. Die Antwort des TSV Weilimdorf II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute gelang Roman Kasiar der Ausgleich zum 1:1. Nur sieben Minuten später drehte Weilimdorf die Partie vollständig, als Denis Windhager in der 36. Minute das 2:1 erzielte. Noch vor der Pause legte der TSV nach. Daniel Baierle traf in der 37. Minute zum 3:1 und stellte damit innerhalb weniger Minuten die Weichen auf Sieg. Zuffenhausen fand keinen Weg zurück in die Partie, sodass es beim 3:1-Erfolg des TSV blieb. ---

Der ASV Botnang II hat das Relegationsspiel beim TB Untertürkheim mit 2:1 gegen die SG TSV 1940/SKG Max-Eyth-See gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für die SG ist die Relegation dagegen beendet.

Die Partie begann mit einem frühen Treffer für die SG TSV 1940/SKG Max-Eyth-See. Bereits in der 3. Minute brachte Christian Pfeuffer seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Antwort des ASV Botnang II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später erzielte Ari Ilhan in der 5. Minute den Ausgleich zum 1:1. Sechs Minuten vor dem Ende fiel dann die Entscheidung zugunsten des ASV Botnang II. Ari Ilhan verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 und schnürte damit seinen Doppelpack.

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