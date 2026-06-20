Relegation Stuttgart/Böblingen: SV Rohrau gewinnt klar

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14 Uhr beim SV Oberjesingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter Kreisliga A1 am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Weilimdorf gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der SV Rohrau hat das Relegationsspiel in Oberjesingen mit 2:0 gegen die Spvgg Aidlingen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für die Spvgg Aidlingen ist die Relegation dagegen beendet.
Die Partie begann denkbar günstig für den SV Rohrau. Bereits in der 5. Minute brachte Tobias Kamm seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil. Für die Entscheidung sorgte erneut Tobias Kamm. Der Rohrauer traf in der 67. Minute zum 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Mit diesem Treffer verschaffte er seiner Mannschaft ein beruhigendes Polster für die Schlussphase. Rohrau brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff den Einzug in die nächste Relegationsrunde feiern.
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Beim Relegationsspiel auf der Anlage des TSV Weilimdorf hat sich Türkspor Stuttgart mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den GFV Ermis Metanastis Stuttgart durchgesetzt und die nächste Runde erreicht. Für den GFV Ermis ist die Relegation dagegen beendet.
Türkspor erwischte den besseren Start und ging bereits in der 10. Minute durch Shkemb Miftari mit 1:0 in Führung. Nach einer guten halben Stunde legte die Mannschaft nach, als Kerim Karaboga in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Vorentscheidung fiel in der 72. Minute, als Shkemb Miftari mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0 erzielte. Nur sechs Minuten später baute Emir Dogansoy den Vorsprung auf 4:0 aus. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ugur Capar in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 5:0-Endstand in der 90.+1 Minute machte den deutlichen Erfolg perfekt.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr bei der TSVgg Plattenhardt festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Im Relegationsspiel bei der TSVgg Plattenhardt hielt Türkspor Stuttgart die Begegnung zunächst offen. In den ersten 45 Minuten gelang es beiden Mannschaften nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV Rohrau jedoch zunehmend die Kontrolle. In der 56. Minute brachte Tobias Kamm seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und ebnete damit den Weg zum Klassenerhalt. Mit zunehmender Spieldauer wurde Rohrau immer gefährlicher. In der 72. Minute erhöhte Simon Müsel auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft ein beruhigendes Polster. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Erneut war Tobias Kamm zur Stelle und traf in der 87. Minute zum 3:0. Nur eine Minute später machte Nico Krägeloh mit dem 4:0 alles klar.
Für zusätzlichen Ärger auf Seiten von Türkspor sorgte die 89. Minute. Emir Dogansoy sah die Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Mit dem Schlusspfiff stand der deutliche 4:0-Erfolg des SV Rohrau fest. Damit bleibt Rohrau in der Bezirksliga. Für Türkspor Stuttgart endet die Relegation dagegen mit einer klaren Niederlage und dem verpassten Aufstieg.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr bei der TSVgg Münster. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B3 und der Kreisliga B2 am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim TB Untertürkheim gegenüber. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der TSV Weilimdorf II hat das Relegationsspiel bei der TSVgg Münster mit 3:1 gegen den TV89 Zuffenhausen II gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TV89 Zuffenhausen II ist die Relegation dagegen beendet.
Zunächst erwischte Zuffenhausen den besseren Start. Franco Flemming brachte den TV89 in der 21. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den frühen Vorteil seiner Mannschaft. Die Antwort des TSV Weilimdorf II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute gelang Roman Kasiar der Ausgleich zum 1:1. Nur sieben Minuten später drehte Weilimdorf die Partie vollständig, als Denis Windhager in der 36. Minute das 2:1 erzielte. Noch vor der Pause legte der TSV nach. Daniel Baierle traf in der 37. Minute zum 3:1 und stellte damit innerhalb weniger Minuten die Weichen auf Sieg. Zuffenhausen fand keinen Weg zurück in die Partie, sodass es beim 3:1-Erfolg des TSV blieb.
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Der ASV Botnang II hat das Relegationsspiel beim TB Untertürkheim mit 2:1 gegen die SG TSV 1940/SKG Max-Eyth-See gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für die SG ist die Relegation dagegen beendet.
Die Partie begann mit einem frühen Treffer für die SG TSV 1940/SKG Max-Eyth-See. Bereits in der 3. Minute brachte Christian Pfeuffer seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Antwort des ASV Botnang II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später erzielte Ari Ilhan in der 5. Minute den Ausgleich zum 1:1. Sechs Minuten vor dem Ende fiel dann die Entscheidung zugunsten des ASV Botnang II. Ari Ilhan verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 und schnürte damit seinen Doppelpack.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 17 Uhr festgelegt. Der Spielort ist noch offen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim TSV Jahn Büsnau. Das zweite Halbfinale entfällt. Der TSV Rohr II aus der Kreisliga B1 hat somit ein Freilos. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der MK Makedonija Stuttgart hat das Relegationsspiel beim TSV Jahn Büsnau vor 200 Zuschauern mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Leinfelden gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den TSV Leinfelden ist die Relegation dagegen beendet.
Den ersten Treffer erzielte Ljupco Kolev, der den MK Makedonija Stuttgart in der 30. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Leinfelden fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort. Timo Bock traf in der 40. Minute zum 1:1-Ausgleich, mit dem es auch in die Halbzeit ging.
Im weiteren Verlauf gelang beiden Mannschaften kein weiterer Treffer. Weder in der zweiten Halbzeit noch in der Verlängerung fiel die Entscheidung, sodass das Elfmeterschießen über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden musste.
Dort erwies sich MK Makedonija Stuttgart als nervenstärker. Ljupco Kolev verwandelte zum 2:1, ehe Walter Vins auf 3:1 erhöhte. Für Leinfelden hielt Dylan Gaietto mit dem Treffer zum 2:3 den Anschluss. Anschließend traf Nils Genter zum 4:2, bevor Nicolas Bruno noch einmal auf 3:4 verkürzte. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Christian Ralevski zum 5:3-Endstand.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 11 Uhr bei den Sportfreunden Stuttgart festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B7 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim SV Nufringen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B8 und der Kreisliga A3 am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim SV Deckenpfronn gegenüber. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Die Sportfreunde Kayh haben das Relegationsspiel beim SV Nufringen vor 500 Zuschauern mit 2:1 gegen den KSC Sindelfingen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für den KSC Sindelfingen ist die Relegation dagegen beendet.
In einer lange ausgeglichenen Partie gelang Kayh kurz vor der Pause der erste Treffer. Marcel Däuble brachte die Sportfreunde in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des KSC ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später erzielte Berkan Misket in der 42. Minute den Ausgleich zum 1:1 und stellte damit den Pausenstand her.
Auch im zweiten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Vieles deutete bereits auf eine Verlängerung hin, da sich beide Teams keine weiteren Treffer mehr erlaubten. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Sportfreunde Kayh noch einmal zu. Marcel Däuble erzielte in der 90.+2 Minute seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte mit dem späten 2:1 für die Entscheidung.
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Die Spvgg Weil im Schönbuch II hat das Relegationsspiel beim SV Deckenpfronn mit 3:2 nach Verlängerung gegen den SV Magstadt gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den SV Magstadt ist die Relegation hingegen beendet.
Magstadt erwischte den besseren Start und ging in der 20. Minute durch David Juric per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Spvgg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute gelang Weil im Schönbuch II der Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Magstadt erneut vor. Steven Flaig traf in der 74. Minute zum 2:1 und brachte den SV Magstadt wieder auf Kurs. Doch auch diesmal fand Weil im Schönbuch II die passende Antwort. Nur zwei Minuten später erzielte Majd Kanji in der 76. Minute den Treffer zum 2:2 und sorgte dafür, dass die Begegnung in die Verlängerung ging. Dort fiel schließlich die Entscheidung zugunsten der Spvgg. In der 110. Minute gelang Weil im Schönbuch II das Tor zum 3:2-Endstand.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 14 Uhr beim FC Unterjettingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Vor 600 Zuschauern beim FC Unterjettingen entwickelte sich ein spannendes Relegationsspiel, das erst nach Elfmeterschießen seinen Sieger fand. Die Spvgg Weil im Schönbuch II erwischte den besseren Start. Bereits in der 4. Minute brachte Jan Löffler seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Sportfreunde Kayh ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 8. Minute erzielte Marcel Däuble den Ausgleich zum 1:1. Im weiteren Verlauf der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung gelang keinem Team ein weiterer Treffer. Damit musste die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen.
Im Elfmeterschießen verwandelte zunächst Christoph Dettinger zum 2:1 für Weil im Schönbuch II. Chris Maurer glich zum 2:2 aus. Anschließend traf Nico Kalmbach zum 3:2, ehe Raphael Widmaier das 3:3 erzielte. Nick Bubeck brachte Weil erneut in Führung, doch Niclas Reeg hielt Kayh mit dem Treffer zum 4:4 im Rennen. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Nico Wieland zum 5:4.
Damit stand der Sieg für die Spvgg Weil im Schönbuch II fest. Die Mannschaft steigt in die Kreisliga A3 auf. Für die Sportfreunde Kayh endet die Relegation dagegen mit einer bitteren Niederlage und dem verpassten Aufstieg.
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