Relegation Stuttgart/Böblingen: SV Rohrau gewinnt klar

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B7 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim SV Nufringen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B8 und der Kreisliga A3 am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim SV Deckenpfronn gegenüber. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Die Sportfreunde Kayh haben das Relegationsspiel beim SV Nufringen vor 500 Zuschauern mit 2:1 gegen den KSC Sindelfingen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für den KSC Sindelfingen ist die Relegation dagegen beendet. In einer lange ausgeglichenen Partie gelang Kayh kurz vor der Pause der erste Treffer. Marcel Däuble brachte die Sportfreunde in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des KSC ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später erzielte Berkan Misket in der 42. Minute den Ausgleich zum 1:1 und stellte damit den Pausenstand her. Auch im zweiten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Vieles deutete bereits auf eine Verlängerung hin, da sich beide Teams keine weiteren Treffer mehr erlaubten. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Sportfreunde Kayh noch einmal zu. Marcel Däuble erzielte in der 90.+2 Minute seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte mit dem späten 2:1 für die Entscheidung. ---

Die Spvgg Weil im Schönbuch II hat das Relegationsspiel beim SV Deckenpfronn mit 3:2 nach Verlängerung gegen den SV Magstadt gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den SV Magstadt ist die Relegation hingegen beendet.

Magstadt erwischte den besseren Start und ging in der 20. Minute durch David Juric per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Spvgg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute gelang Weil im Schönbuch II der Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Magstadt erneut vor. Steven Flaig traf in der 74. Minute zum 2:1 und brachte den SV Magstadt wieder auf Kurs. Doch auch diesmal fand Weil im Schönbuch II die passende Antwort. Nur zwei Minuten später erzielte Majd Kanji in der 76. Minute den Treffer zum 2:2 und sorgte dafür, dass die Begegnung in die Verlängerung ging. Dort fiel schließlich die Entscheidung zugunsten der Spvgg. In der 110. Minute gelang Weil im Schönbuch II das Tor zum 3:2-Endstand.

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