Relegation Stuttgart/Böblingen: Nufringen und Herrenberg weiter

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Drei Spiele stehen dabei an.

Halbfinale

Das Relegationsspiel zwischen dem Türkischen SV Herrenberg und dem SSV Zuffenhausen war in Bernhausen an Dramatik kaum zu überbieten. In einer Partie, die über 120 Minuten alles bot, setzte sich der TSV mit 2:1 nach Verlängerung durch und zog damit in das finale Relegationsspiel ein.

Bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang den Herrenbergern der erste große emotionale Durchbruch: Mert Köse verwandelte einen Foulelfmeter in der 45.+2 Minute zur 1:0-Führung und ließ seine Mannschaft mit einer knappen Führung in die Pause gehen. Danach entwickelte sich ein zunehmend umkämpftes Spiel. Dann der Schock für den Türkischen SV: In der achten Minute der Nachspielzeit glich Abdul Hakem Surasi Hamld für den SSV Zuffenhausen zum 1:1 aus, der die Verlängerung erzwang.

Doch der Türkische SV Herrenberg ließ sich davon nicht entmutigen. In der 111. Minute war es schließlich Muhammed Kilic, der seine Farben mit dem 2:1-Siegtreffer ins Relegationsfinale schoss.

