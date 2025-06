Fußball Saison 2024/25 Kreisklasse SV Raisting II (in Weiß) vs SG Antdorf/Iffeldorf am 31. Mai 2025 Raistinger Elfmeter zum 2:2-Endstand – Foto: Tamara Rabuser (or)

Relegation statt Meisterfeier – Antdorf/Iffeldorf verspielt bei Raisting II den Titel 2:2 gegen Raisting II

Die SG Antdorf/Iffeldorf hat den direkten Aufstieg verspielt. Nach 0:2-Führung gab die SG das Entscheidungsspiel gegen Raisting II noch aus der Hand.

Mit dem Schlusspfiff brach eine Welt für die SG Antdorf/Iffeldorf zusammen. Die Elf von Spielertrainer Hannes Huber verspielte im letzten Punktspiel der Saison beim SV Raisting II einen 2:0-Vorsprung. Am Ende hieß es 2:2, und die SG verpasste dadurch den direkten Aufstieg in die Kreisliga, der nunmehr der Reserve des TSV Murnau zufällt. Für die Raistinger, die spät durch einen zweifelhaften Elfmeter ausglichen, geht es ebenfalls in die Verlängerung. Gegner in der Abstiegs-Relegation wird der FC Bad Kohlgrub, Tabellenzweiter der A Klasse 6, sein. Sa., 31.05.2025, 15:00 Uhr SV Raisting SV Raisting II SG ASV Antdorf / Iffeldorf SG ASV Antdorf 2 2 Abpfiff

Im Lager der SG flossen nach Abpfiff teilweise die Tränen. „Wir mussten heute die harte Seite des Geschäfts erleben“, bedauerte SG-Coach Huber. Auch wenn im Vorfeld der Saison allein die Optimisten einen der beiden Spitzenplätze für die SG auserkoren hatten, wertet Huber den Verlauf als Erfolg für Klub und Team. Gleichwohl mit dem Zusatz: „Leider mit zwei Bonusspielen.“ Die finden am kommenden Mittwoch in Unterammergau sowie am darauffolgenden Sonntag in Antdorf statt. Hubers zweites „leider“ zielt auf einen gravierenden Ausfall. Florian Calliari handelte sich in der Nachspielzeit wegen einer heftigen verbalen Kontroverse mit dem Spielleiter die rote Karte ein. „Bitter, wenn in der Relegation hinten der beste Mann ausfällt“, beklagte Huber. Es war nicht die einzige Fehde mit dem Unparteiischen. Roman Sonnenberg war den Gästen vor wenigen Wochen bereits unangenehm aufgefallen, als er beim Spiel in Höhenrain dreimal zugunsten der Hausherren auf den Elfmeterpunkt zeigte. Huber addressierte Unverständnis in Richtung des Verbands. Der nämlich hatte die Ansetzung während der vergangenen Woche mehrfach geändert. Sonnenbergs gravierende Fehlinterpretationen kosteten die SG den Sieg. Beim Stand von 2:1 verweigerte der Oberaufseher der SG einen klaren Strafstoß, er verwarnte Spielertrainer Huber wegen vermeintlicher Schwalbe, obgleich sich der Gegenspieler bereits für sein Vergehen entschuldigt hatte. Kurz vor Schluss sprach er dann den Raistingern einen Foulelfmeter zu, den Ramon Messner zum 2:2-Ausgleich nutzte. Pascal July als gefoultem Spieler sei die Entscheidung „fast unangenehm“ gewesen, monierte Huber die aus seiner Sicht unkorrekten Entscheidungen. Die ganze Schuld wollte der 32-Jährige dem Spielleiter aber nicht aufbürden. „Aber er hat zu dem Ganzen beigetragen.“

Einen Anteil am aus ihrer Sicht misslungenen Nachmittag hatten die SG-Kicker selbst. Sie begannen nervös, trotz oder gerade wegen der 250 mitgereisten Schlachtenbummler. Der Führungstreffer war lediglich für den SG-Anhang eine Erlösung. Florian Hofer drückte einen Flugball aus dem Halbfeld fast von der Torauslinie über die Linie (32.). Sicherheit gab der Treffer den Gästen aber kaum. Erst als Julian Ludewig kurz nach Seitenwechsel ein Zuspiel von Christos Tsigouriotis zum 2:0 versenkte (46.), wuchs der Glaube an den großen Wurf. Doch die greifbar nahe Meisterschaft wirkte lähmend. „Es waren nicht alle auf der Höhe der letzten Wochen“, räumte Huber ein. Einige seiner Spieler seien „gedanklich schon einen Schritt weiter“ gewesen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld verzichteten die Gäste auf ein taktisches Foul, was Lukas Matz den 1:2-Anschlusstreffer ermöglichte.

Mitgefühl mit dem Kollegen: Rainstings Coach Roland Perchtold versucht nach Spielende, SG-Spielertrainer Hannes Huber zu trösten. – Foto: Tamara Rabuser (or)