Relegation statt direkter Abstieg: Wolfsburg rettet sich am Millerntor

– Foto: Shams Amini

Der VfL Wolfsburg hat sich am letzten Spieltag der Bundesliga in die Relegation gerettet. Die Mannschaft von Dieter Hecking gewann das direkte Duell um Rang 16 beim FC St. Pauli mit 3:1 (1:0) und verhinderte damit den direkten Abstieg. Vor 29.564 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Konstantinos Koulierakis, per Eigentor Nikola Vasilj sowie Dzenan Pejcinovic für die Niedersachsen. Für die Hamburger war zwischenzeitlich Ceesay zum Ausgleich erfolgreich.

Kurz vor der Pause vergab Andreas Hountondji den möglichen Ausgleich aus kurzer Distanz, ehe St. Pauli nach dem Seitenwechsel deutlich aktiver wurde. Die Hamburger belohnten sich nach einer Ecke durch Ceesay mit dem 1:1 (57.). Die Partie drohte in dieser Phase zu kippen, doch Wolfsburg reagierte schnell. Nach einer Hereingabe faustete St.-Pauli-Keeper Vasilj den Ball unter Bedrängnis ins eigene Tor – das 1:2 in der 64. Minute.

Für Wolfsburg war es ein Nachmittag voller Druck, Aluminiumtreffer und Wendungen. Schon früh entwickelte sich die erwartete Nervenschlacht. Während Joel Chima Fujita mit einem sehenswerten Versuch nur die Latte traf, scheiterten auf der anderen Seite erst Adam Daghim an Vasilj und wenig später sowohl Daghim als auch Vini Souza am Gebälk. Die Gäste blieben bei Standards gefährlich – und genau daraus entstand die Führung. Nach einer Ecke von Christian Eriksen köpfte Koulierakis den Ball in der 38. Minute zum 1:0 ins lange Eck.

Die Hecking-Elf verpasste anschließend die Vorentscheidung. Nach VAR-Eingriff entschied Schiedsrichter Daniel Siebert auf Handelfmeter für Wolfsburg, doch Eriksen setzte den Ball an die Latte. „Nach dem verschossenen Elfmeter wussten wir, dass wir noch viel würden verteidigen müssen“, sagte Hecking später. „Das haben wir aber gut gemacht und dann, Gott sei Dank, diesen einen Konter erfolgreich abschließen können.“

Diesen Konter vollendete Pejcinovic zehn Minuten vor dem Ende. Nach Vorarbeit von Yannick Gerhardt und Eriksen schob der Angreifer zum 3:1 ein und sorgte endgültig für Erleichterung bei den Gästen.

„Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft“, meinte Hecking nach Abpfiff. „Wir hatten klare Torchancen, die wir noch besser hätten nutzen können. Nun haben wir das Privileg, nach solch einer Saison die Relegation spielen zu dürfen. Darauf liegt nun der ganze Fokus.“

Für Alexander Blessin endete der Nachmittag dagegen mit dem bitteren Gang in die Zweitklassigkeit. „Es ist schwierig, das Ganze in Worte zu fassen“, sagte der Trainer des FC St. Pauli. „Wenn wir vor dem Pausenpfiff das 1:1 machen, dann brennt hier wirklich die Hütte. Dass wir trotzdem abgestiegen sind, tut unheimlich weh.“

Durch den Erfolg beendet Wolfsburg die Saison auf dem Relegationsrang und kämpft nun in zwei weiteren Spielen um den Verbleib in der Bundesliga. Der Gegner wird zwischen der SV Elversberg, Hannover 96 und dem SC Paderborn ermittelt.

FC St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Ando (77. Jones) – Pyrka, Irvine (90.+1 Hara), Metcalfe (90.+1Rasmussen), Oppie, Fujita – Kaars, Hountondji (46. Ceesay)

Ersatz: Voll (Tor), Mets, Ritzka, Stevens, Sinani

VfL Wolfsburg: Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi, Souza, Maehle – Svanberg (67. Gerhardt), Eriksen (90.+4 Majer) – Daghim (88. Shiogai), Pejcinovic (90.+4 Amoura)

Ersatz: Pervan (Tor), Jenz, Zehnter, Lindström, Paredes

Gelbe Karten: Ceesay, Fujita, / Souza, Daghim, Shiogai

Besonderes Vorkommnis: Eriksen vergibt Handelfmeter (77., an die Latte)

Tore: 0:1 Koulierakis (38.), 1:1 Ceesay (57.), 1:2 Vasilj (64., Eigentor), 1:3 Pejcinovic (80.)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 29.564 am Samstagnachmittag im Millerntor-Stadion (ausverkauft)