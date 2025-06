Der FC Starkenburgia hat 2025 mächtig Grund zum Feiern: Der Traditionsverein feiert dieser Tage sein 125-jähriges Bestehen, zudem sind die erste sowie die zweite Mannschaft aufgestiegen. Foto: Archivfoto: Dagmar Jährling

Relegation: Starkenburgia hat es geschafft: Aufstieg 2:2 beim FC Olympia Lampertheim, der jetzt den Klassenerhalt aus eigener Kraft klar machen kann Verlinkte Inhalte Relegation KLC Bgs Lampertheim Starkenburg. II

Lampertheim. Der FC Starkenburgia Heppenheim II hat es geschafft: Mit dem 2:2 (2:1) beim FC Olympia Lampertheim am Donnerstagabend steigt der D-Liga-II-Vizemeister in die C-Liga auf. Die Lampertheimer selbst benötigen am Pfingstsonntag im Gastspiel beim SV Schwanheim noch einen Punkt, um in der C-Liga zu bleiben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 05.06.2025, 19:00 Uhr Olympia Lampertheim Lampertheim FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. II 2 2 Abpfiff

Die Lampertheimer waren Zeuge des Heppenheimer 2:0-Sieges über Schwanheim und wählten eine ähnliche Taktik. Erst mal sicher stehen und dann kontern. Das klappte; Christopher Gunkel brachte den C-Ligisten früh in Führung. „Danach haben wir verdient das Spiel gedreht“, lobte Starkenburgia-Trainer Markus Röcker den engagierten Auftritt seiner Mannschaft, die durch Luis Calvo noch vor der Pause einen dritten Treffer verpasste. Seinen Schuss lenkte Torwart Timo Schröder an die Latte. Ein Sonderlob des Trainers verdiente sich der variabel agierende Kapitän Marc Bezouska. Und auch Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres war beeindruckt, sprach vom Gegner als „richtig starke Truppe“. Die ließ nach der Pause nach, Röcker beobachtete „zu viele einfache Fehler“. In Summe habe seine Mannschaft nicht an die gute Leistung vom Sonntag angeknüpft, sich zunehmend schwergetan auf dem großen Rasenplatz im Günderoth-Stadion. So kam Lampertheim („Die haben das gut gemacht“) erneut durch Gunkel zum 2:2.