Relegation: SSV Berghausen und Viktoria Buchholz steigen ab

SG Hackenberg hat das Entscheidungsspiel gegen SSV Berghausen deutlich mit 5:1 gewonnen. Nach dem 0:0 im Hinspiel fielen im Rückspiel alle Treffer erst ab der 54. Minute, danach brach bei Berghausen der Widerstand. Für den SSV ist der Abstieg damit besiegelt. Hackenberg hat sich durch den klaren Erfolg allerdings nur die nächste Chance auf den Klassenerhalt erarbeitet: In der folgenden Relegationsrunde wartet nun 1. FC Viersen.

Paarung 2: Abwarten auf Entscheidung

Auch für CfR Links ist der Abstieg aus der Bezirksliga besiegelt. Das Wiederholungsspiel gegen TSV Meerbusch II ging verloren, wodurch Links den Klassenerhalt verpasste. Die Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf die nächste Relegationsrunde: VdS Nievenheim muss nun gegen Arminia Lirich antreten. Damit bleibt die Abstiegsfrage in der Bezirksliga-Relegation weiter offen, obwohl mit Friedrichsfeld bereits die erste Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hat.

Das abgebrochene Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links wird wiederholt, um den Gegner von Arminia Lirich zu ermitteln. Gewinnt Links das Wiederholungsspiel nicht, zieht VdS Nievenheim in die Relegation ein. Frühester Start der Relegation ist der kommende Mittwoch, 17. Juni.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz können starten

Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.

Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5