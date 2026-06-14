Relegation: SSV Berghausen und Viktoria Buchholz steigen ab

Die Bezirksliga-Relegation am Niederrhein hat die ersten harten Entscheidungen gebracht. Die SV Friedrichsfeld hat nach dem 2:1 im Hinspiel bei TuS Viktoria Buchholz spät die Klasse gehalten. SG Hackenberg gewann das Entscheidungsspiel gegen SSV Berghausen mit 5:1, wodurch Berghausen abgestiegen ist. Hackenberg ist damit aber noch nicht gerettet, sondern trifft nun auf 1. FC Viersen. Zudem verlor CfR Links das Wiederholungsspiel gegen TSV Meerbusch II und steigt ab, weshalb VdS Nievenheim nun in der Relegation gegen Arminia Lirich antreten muss.
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:
UPDATE: Die Partie zwischen TSV Meerbusch II und CfR Links soll wiederholt werden - mehr hier!
SG Hackenberg hat das Entscheidungsspiel gegen SSV Berghausen deutlich mit 5:1 gewonnen. Nach dem 0:0 im Hinspiel fielen im Rückspiel alle Treffer erst ab der 54. Minute, danach brach bei Berghausen der Widerstand. Für den SSV ist der Abstieg damit besiegelt. Hackenberg hat sich durch den klaren Erfolg allerdings nur die nächste Chance auf den Klassenerhalt erarbeitet: In der folgenden Relegationsrunde wartet nun 1. FC Viersen.
Auch für CfR Links ist der Abstieg aus der Bezirksliga besiegelt. Das Wiederholungsspiel gegen TSV Meerbusch II ging verloren, wodurch Links den Klassenerhalt verpasste. Die Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf die nächste Relegationsrunde: VdS Nievenheim muss nun gegen Arminia Lirich antreten. Damit bleibt die Abstiegsfrage in der Bezirksliga-Relegation weiter offen, obwohl mit Friedrichsfeld bereits die erste Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hat.
Das abgebrochene Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links wird wiederholt, um den Gegner von Arminia Lirich zu ermitteln. Gewinnt Links das Wiederholungsspiel nicht, zieht VdS Nievenheim in die Relegation ein. Frühester Start der Relegation ist der kommende Mittwoch, 17. Juni.
Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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