 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation: SSV Berghausen und Viktoria Buchholz steigen ab

In der Bezirksliga-Relegation hält die SV Friedrichsfeld nach einem 4:4 nach Verlängerung bei Viktoria Buchholz die Klasse, während SSV Berghausen und CfR Links absteigen.

von André Nückel · Heute, 17:43 Uhr · 0 Leser
Viktoria Buchholz steigt ab.
Viktoria Buchholz steigt ab. – Foto: Marcel Eichholz

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Die Bezirksliga-Relegation am Niederrhein hat die ersten harten Entscheidungen gebracht. Die SV Friedrichsfeld hat nach dem 2:1 im Hinspiel bei TuS Viktoria Buchholz spät die Klasse gehalten. SG Hackenberg gewann das Entscheidungsspiel gegen SSV Berghausen mit 5:1, wodurch Berghausen abgestiegen ist. Hackenberg ist damit aber noch nicht gerettet, sondern trifft nun auf 1. FC Viersen. Zudem verlor CfR Links das Wiederholungsspiel gegen TSV Meerbusch II und steigt ab, weshalb VdS Nievenheim nun in der Relegation gegen Arminia Lirich antreten muss.

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:

  • Paarung 1: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind in der Bezirksliga, Gruppe 2, punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.
  • Paarung 2: Die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen, daher steht eine Wertung des Spiels aus. Sollte CfR Links die Zähler erhalten, würde VdS Nievenheim direkt absteigen und Links an der Relegation teilnehmen - mehr Informationen zum Abbruch an dieser Stelle. Relegationsgegner ist Arminia Lirich.

UPDATE: Die Partie zwischen TSV Meerbusch II und CfR Links soll wiederholt werden - mehr hier!

Paarung 1: Entscheidungsrunde der Bezirksliga 2

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
5
1
Abpfiff

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen / SG Hackenberg
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:30

SG Hackenberg hat das Entscheidungsspiel gegen SSV Berghausen deutlich mit 5:1 gewonnen. Nach dem 0:0 im Hinspiel fielen im Rückspiel alle Treffer erst ab der 54. Minute, danach brach bei Berghausen der Widerstand. Für den SSV ist der Abstieg damit besiegelt. Hackenberg hat sich durch den klaren Erfolg allerdings nur die nächste Chance auf den Klassenerhalt erarbeitet: In der folgenden Relegationsrunde wartet nun 1. FC Viersen.

>>> Liveticker SG Hackenberg - SSV Berghausen

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 2: Abwarten auf Entscheidung

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
19:30live

Auch für CfR Links ist der Abstieg aus der Bezirksliga besiegelt. Das Wiederholungsspiel gegen TSV Meerbusch II ging verloren, wodurch Links den Klassenerhalt verpasste. Die Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf die nächste Relegationsrunde: VdS Nievenheim muss nun gegen Arminia Lirich antreten. Damit bleibt die Abstiegsfrage in der Bezirksliga-Relegation weiter offen, obwohl mit Friedrichsfeld bereits die erste Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hat.

Das abgebrochene Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links wird wiederholt, um den Gegner von Arminia Lirich zu ermitteln. Gewinnt Links das Wiederholungsspiel nicht, zieht VdS Nievenheim in die Relegation ein. Frühester Start der Relegation ist der kommende Mittwoch, 17. Juni.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz können starten

Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.

Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
2
1
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
4
n.V.
4
Abpfiff
+Video

Die SV Friedrichsfeld hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga in einem dramatischen Rückspiel gesichert. Nach dem 2:1-Hinspielsieg reichte der Mannschaft von Tim Schubert bei TuS Viktoria Buchholz ein 4:4 nach Verlängerung. Rafael David Buch brachte Friedrichsfeld früh mit 1:0 in Führung (3.), doch Buchholz drehte die Partie durch Eliah Jung per Foulelfmeter (30.) und Tristan Abraham (32.). Nach dem 3:1 durch Tom Klinnert (57.) war Buchholz zwischenzeitlich auf Kurs, ehe Eray Tuncel mit einem Doppelpack zum 3:3 ausglich (73./85.). Elias Benedikt Schnell traf spät zum 4:3 (89.) und erzwang damit die Verlängerung. Dort schlug Friedrichsfeld noch einmal zurück: Samid Kurtanovic erzielte in der 119. Minute das 4:4 - und damit den Treffer zum Klassenerhalt.

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream Viktoria Buchholz - SV Friedrichsfeld

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

____

Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: