Relegation: So läuft der Aufstieg in die Landesliga

– Foto: Sebastian Böhmer

Der Türkische SV Lübeck, die TSB Flensburg II, der TSV Heiligenstedten und der Heikendorfer SV kämpfen in einer Viererrunde um den Sprung in die Landesliga – parallel geht es für den TSV Hattstedt und den SC Rönnau um den Klassenerhalt.

Die Saison ist beendet, die Entscheidungsspiele stehen bevor. Für vier Vizemeister aus den Verbandsligen beginnt Ende Mai die entscheidende Phase im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga Schleswig-Holstein. In einer Vierergruppe treffen der Türkische SV Lübeck, die TSB Flensburg II, der TSV Heiligenstedten und der Heikendorfer SV aufeinander. Die ersten beiden Mannschaften der Aufstiegsrunde sichern sich den Sprung in die Landesliga.

Zum Auftakt am Sonntag, 31. Mai, empfängt der Türkische SV Lübeck die zweite Mannschaft des TSB Flensburg. Parallel duellieren sich der TSV Heiligenstedten und der Heikendorfer SV. Weiter geht es am Dienstag, 2. Juni, ehe am Samstag, 6. Juni, die letzten Partien über Aufstieg oder Enttäuschung entscheiden.