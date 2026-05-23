Relegation: So läuft der Aufstieg in die Landesliga

Der Türkische SV Lübeck, die TSB Flensburg II, der TSV Heiligenstedten und der Heikendorfer SV kämpfen in einer Viererrunde um den Sprung in die Landesliga – parallel geht es für den TSV Hattstedt und den SC Rönnau um den Klassenerhalt.
Die Saison ist beendet, die Entscheidungsspiele stehen bevor. Für vier Vizemeister aus den Verbandsligen beginnt Ende Mai die entscheidende Phase im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga Schleswig-Holstein. In einer Vierergruppe treffen der Türkische SV Lübeck, die TSB Flensburg II, der TSV Heiligenstedten und der Heikendorfer SV aufeinander. Die ersten beiden Mannschaften der Aufstiegsrunde sichern sich den Sprung in die Landesliga.
Zum Auftakt am Sonntag, 31. Mai, empfängt der Türkische SV Lübeck die zweite Mannschaft des TSB Flensburg. Parallel duellieren sich der TSV Heiligenstedten und der Heikendorfer SV. Weiter geht es am Dienstag, 2. Juni, ehe am Samstag, 6. Juni, die letzten Partien über Aufstieg oder Enttäuschung entscheiden.
Der Spielplan der Aufstiegsrunde zur Landesliga:
So., 31.05.26 15:30 Uhr Türkischer SV Lübeck - TSB Flensburg II
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Heiligenstedten - Heikendorfer SV
Di., 02.06.26 19:00 Uhr TSV Heiligenstedten - Türkischer SV Lübeck
Di., 02.06.26 19:00 Uhr Heikendorfer SV - TSB Flensburg II
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr TSB Flensburg II - TSV Heiligenstedten
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Heikendorfer SV - Türkischer SV Lübeck
Parallel dazu steht auch der Kampf gegen den Abstieg in die Verbandsliga an. Der Tabellenvertreter aus der Landesliga Schleswig, der TSV Hattstedt, trifft in zwei Spielen auf den Vertreter der Landesliga Holstein, den SC Rönnau. Der Verlierer der beiden Duelle muss den Gang in die Verbandsliga antreten.
Der Spielplan der Abstiegsrelegation zur Verbandsliga:
Sa., 30.05.26 14:00 Uhr TSV Hattstedt - SC Rönnau
Sa., 06.06.26 14:00 Uhr SC Rönnau - TSV Hattstedt
Während vier Vereine vom Landesliga-Traum leben, kämpfen zwei andere um den Verbleib in der Spielklasse. Die letzten Entscheidungen einer langen Saison stehen unmittelbar bevor.