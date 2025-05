Relegation: So geht es diese Woche weiter

Auf Verbandsebene kämpft die DJK Gebenbach weiter um den Bayernliga-Erhalt. In der Finalrunde der Relegation geht es gegen die SpVgg Unterhaching II. Das Hinspiel steigt diesen Mittwoch (18.30 Uhr) im Sportpark Neuried, das Rückspiel am Samstag (16 Uhr) in Gebenbach. Der Unterlegene steigt ab. Um eines der letzten Landesliga-Tickets fechten der FC Tegernheim und der TV Parsberg. Erst am Mittwoch (18.30 Uhr) in Tegernheim und dann am Samstag (16 Uhr) in Parsberg wird ermittelt, wer nächste Saison in der dritthöchsten Amateurklasse starten darf und wer Bezirksligist ist.



Die Relegation zur Bezirksliga geht am Mittwochabend mit der dritten Runde zu Ende. In Altenthann stehen sich der FC Pielenhofen-Adlersberg und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn gegenüber, und in Beucherling kreuzen der SV Burgweinting und die SG Chambtal die Klingen. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Nur die beiden Sieger nehmen einen Startplatz in der Bezirksliga ein.



Im Spielkreis Regensburg ist die Relegation zur Kreisklasse und zur A-Klasse seit gestern abgeschlossen. Anders verhält es sich mit den Kreisliga-Playoffs. Für diesen Mittwoch (18.15 Uhr) ist das Duell der beiden Zweitrunden-Verlierer TV Hemau und TV Velburg angesetzt. Wo gespielt wird, ist noch in Klärung. Es ist aber verzwickt. Wenn parallel Pielenhofen und Burgweinting ihre Spiele gewinnen, dann sind Hemau und Velburg automatisch Kreisligist und der Spielausgang wäre bedeutungslos. Sollten Pielenhofen und Burgweinting beide verlieren, stünden nur zwei Kreisliga-Plätze zur Verfügung. In dem Fall wären Hemau und Velburg Kreisklassist – ganz gleich wie das Direktduell ausgeht. Die Spielleiter hätten die Partie gern auf Donnerstag oder Freitag gelegt, haben jedoch keine entsprechenden Signale der Vereine erhalten.



Im Fußballkreis Cham/Schwandorf wird abgewartet. Auch hier hängt alles davon ab, wie die Kreis-Vertreter Willmering-Waffenbrunn und Chambtal am Mittwoch performen. Sicher ist aktuell nur, dass der 1.FC Schmidgaden und der 1.FC Rötz ein Kreisliga-Ticket gelöst haben. Sollten Willmering und Chambtal nächste Saison nicht in der Bezirksliga spielen, dann wären nur drei Plätze in den Kreisligen frei. Um den letzten freien Platz würden sich dann der SV Haselbach und der FC Miltach streiten (Termin noch offen). Gewinnt entweder Willmering oder Chambtal, wären vier Plätze frei und alle Gewinner der ersten Runde wären Kreisligist. Gewinnen beide, wären fünf Plätze frei und die Verlierer der ersten Runde hätten unerwartet noch eine Chance. In dem Fall stünden noch drei Relegationsspiele um die Kreisliga bevor.



Klar ist die Lage im Spielkreis Amberg/Weiden, weil keine Mannschaft mehr in der Bezirksliga-Relegation mitmischt. Der ASV Haselmühl und der SC Kirchenthumbach feierten am Sonntag den Kreisliga-Verbleib. Um den dritten und letzten Startplatz im Kreisoberhaus spielen am kommenden Freitag (18.15 Uhr) die gestrigen Verlierer SV Neusorg und FC Weiden-Ost II. Der Spielort ist noch in Klärung. Derweil ist die Kreisklassen-Rele bereits abgeschlossen.