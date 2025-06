Relegation: SGM Eberhardzell und FV Altheim steigen auf

Im Relegationsspiel zur Bezirksliga Oberschwaben trafen die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach und die SG Warthausen/Birkenhard am Samstag auf dem Sportgelände in Fischbach aufeinander. Vor 1189 Zuschauern begann die Partie nervös, geprägt von ungenauen Zuspielen und wenigen Torchancen. In der ersten Halbzeit war Warthausen zwar spielbestimmend, doch echte Gefahr vor dem Tor blieb aus. Ein Eckball und ein Fernschuss von Selin Leicht über das Tor waren die Highlights der ersten 45 Minuten. Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel an Intensität zu, als Warthausen in der 64. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Nikolaos Vlachodimos in Unterzahl geriet. Trotz der numerischen Überlegenheit fand die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach jedoch kein Durchkommen. Ein Fernschuss von Frank Forstenhäusler, der vom Torwart auf der Linie pariert wurde, sorgte in der 82. Minute für Aufregung. In der Nachspielzeit hatte Eberhardzell die Möglichkeit zur Entscheidung, scheiterte jedoch knapp.

Die Verlängerung begann dramatisch, als der Warthausener Torwart Manfred Krause sich eine schwere Verletzung zuzog und nach einer langen Behandlungspause mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem das Spiel wieder aufgenommen wurde, hatte die SG Warthausen/Birkenhard in der 106. Minute die große Möglichkeit das Spiel für sich zu entscheiden, doch der Schuss ging nur an den Pfosten. So blieb es auch nach 120 Minuten torlos und das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Eberhardzell setzte sich schließlich mit 5:4 im Elfmeterschießen durch, den letzten und entscheidenden Elfmeter hielt Torwart Patrick Lerch. Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach sichert sich damit den Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben, während Warthausen den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten muss.

Die Relegations-Partie zwischen der SG Lauperthausen/Maselheim (A2) und der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (A3) versprach große Stimmung – und enttäuschte die 1569 Zuschauer nicht. In einer intensiven Partie nahm der SG Lauperthausen/Maselheim früh das Heft in die Hand, als Leon Steinhauser bereits in der 3. Minute nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 einnetzte. Laupertshausen wirkte zunächst gefestigt, sah sich jedoch nur 17 Minuten später durch einen Eckball von Eberhardzell überrascht, als Leon Schmid aus kurzer Distanz den 1:1-Ausgleich erzielte. Jonas Sproll erzielte in der 40. Minute nach einer Vorlage von Frank Forstenhäusler das 2:1 und drehte das Spiel zugunsten Eberhardzell.Direkt nach Wiederanpfiff gab es nach einem Foul an Christian Jörg einen Elfmeter für Laupertshausen, den Florian Neziri souverän in der 46. Minute zum 2:2-Ausgleich verwandelte. In der 57. Minute vergab Tom Steinhauser die Riesenmöglichkeit zur erneuten Führung für Laupertshausen, mit dem Ball am Fuss brauchte er vor dem leeren Tor zu lange und der Schuss konnte noch vom generischen Abwehrspieler abgeblockt werden. Mitten in der Drangphase von Laupertshausen verwertete Frank Forstenhäusler von der SGM Eberhardzell eine Ecke in der 65. Minute zum 3:2. Nur eine Minute später sah Lauperthausens Patrick Kramer nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, was das Momentum endgültig kippte. Die entscheidende Szene folgte in der 82. Minute, als Kevin Menig im Nachschuss das 4:2 markierte. Manuel Netzer von Eberhardzell sah in der 90. Minute noch die Gelb‑Rote Karte.Die SGM Eberhardzell trifft nun in der entscheidenden zweiten Relegationssrunde auf die SG Warthausen/Birkenhard und darf weiter vom Aufstieg träumen.Runde 2