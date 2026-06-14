Relegation: SF Broekhuysen II steigt klar auf, Sensation in Nieukerk

SFB II dürfen jubeln. – Foto: König

Die Relegation in Kleve-Geldern hat zwei deutliche Entscheidungen gebracht. Sportfreunde Broekhuysen II hat sich nach dem 2:2 im Hinspiel mit einem 7:0 bei SV Bedburg-Hau eindrucksvoll den Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Noch spektakulärer war der Klassenerhalt von TSV Nieukerk II, der nach dem 1:4 im Hinspiel gegen Concordia Goch bereits fast aussichtslos wirkte, das Rückspiel aber mit 4:0 gewann.

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