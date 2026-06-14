Relegation: SF Broekhuysen II steigt klar auf, Sensation in Nieukerk

Die Relegation in Kleve-Geldern hat zwei deutliche Entscheidungen gebracht. Sportfreunde Broekhuysen II hat sich nach dem 2:2 im Hinspiel mit einem 7:0 bei SV Bedburg-Hau eindrucksvoll den Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Noch spektakulärer war der Klassenerhalt von TSV Nieukerk II, der nach dem 1:4 im Hinspiel gegen Concordia Goch bereits fast aussichtslos wirkte, das Rückspiel aber mit 4:0 gewann.
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TSV Nieukerk II hat in der Relegation um den Klassenerhalt eine bemerkenswerte Wende geschafft. Nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel gegen Concordia Goch brauchte Nieukerk II im Rückspiel eine außergewöhnliche Leistung - und lieferte sie mit einem 4:0. Besonders die Schlussphase entschied das Duell, weil Sven Diepers mit einem Doppelpack die entscheidenden Treffer erzielte. Damit drehte Nieukerk II die Relegation im Gesamtergebnis noch und bleibt in der Liga, während Concordia Goch den großen Vorsprung aus dem Hinspiel nicht ins Ziel brachte.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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