 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation: SF Broekhuysen II steigt klar auf, Sensation in Nieukerk

In der Relegation in Kleve-Geldern steigt Sportfreunde Broekhuysen II nach einem 7:0 beim SV Bedburg-Hau in die Kreisliga A auf, während TSV Nieukerk II sensationell den Klassenerhalt schafft.

von André Nückel · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser
SFB II dürfen jubeln.
SFB II dürfen jubeln. – Foto: König

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KLB-AUF Kleve-Geldern
KLB-AB Kleve-Geldern
Conc. Goch
Broekhuysen II
TSV Nieukerk II
SV Bedb.-Hau

Die Relegation in Kleve-Geldern hat zwei deutliche Entscheidungen gebracht. Sportfreunde Broekhuysen II hat sich nach dem 2:2 im Hinspiel mit einem 7:0 bei SV Bedburg-Hau eindrucksvoll den Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Noch spektakulärer war der Klassenerhalt von TSV Nieukerk II, der nach dem 1:4 im Hinspiel gegen Concordia Goch bereits fast aussichtslos wirkte, das Rückspiel aber mit 4:0 gewann.

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Relegation in Kleve-Geldern

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.

Heute, 15:00 Uhr
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
0
7
Abpfiff

Sportfreunde Broekhuysen II hat im Rückspiel keine Zweifel mehr aufkommen lassen. Nach dem offenen 2:2 im ersten Duell gewann die Mannschaft von Marcel Scholz bei SV Bedburg-Hau klar mit 7:0 und steigt damit in die Kreisliga A auf. Gian Luca Vins brachte Broekhuysen II mit 1:0 in Führung (38.), ehe Jannis Schmitz auf 2:0 erhöhte (42.). Danach wurde Vins endgültig zur prägenden Figur: Mit drei weiteren Treffern vor und direkt nach der Pause stellte er auf 5:0 (44./45./48.). Maximilian Pasch legte das 6:0 nach (79.), Mats Hünnekens setzte den Schlusspunkt (90.).

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kleve-Geldern

  • Relegation um zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Absteiger: Concordia Goch gegen TSV Nieukerk.

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
TSV Nieukerk
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Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk II
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
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TSV Nieukerk II hat in der Relegation um den Klassenerhalt eine bemerkenswerte Wende geschafft. Nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel gegen Concordia Goch brauchte Nieukerk II im Rückspiel eine außergewöhnliche Leistung - und lieferte sie mit einem 4:0. Besonders die Schlussphase entschied das Duell, weil Sven Diepers mit einem Doppelpack die entscheidenden Treffer erzielte. Damit drehte Nieukerk II die Relegation im Gesamtergebnis noch und bleibt in der Liga, während Concordia Goch den großen Vorsprung aus dem Hinspiel nicht ins Ziel brachte.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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