Relegation Schwarzwald/Zollern: TSV Laufen/Eyach schafft Aufstieg

Der SC Lindenhof hat sich in einem hart umkämpften Relegationsspiel mit 1:0 gegen den SV Herrenzimmern durchgesetzt. Das Tor des Tages fiel in der 51. Minute, als Patrick Grathwol seine Mannschaft in Führung brachte. Beide Teams lieferten sich über die gesamte Spielzeit hinweg ein enges Duell.

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Nach der Pause nutzte Laufen den zahlenmäßigen Vorteil aus. Lars Kiefer erhöhte in der 60. Minute auf 0:2, bevor Tim Wissenbach in der 77. Minute mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte.

Der TSV Laufen/Eyach hat das Relegationsfinale in Straßberg eindrucksvoll mit 3:0 gewonnen und steigt damit in die Bezirksliga auf. Bereits in der 5. Minute brachte Lukas George die Laufener mit einem frühen Treffer in Führung. Die SGM wirkte geschockt und musste in der 28. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Benjamin Haug sah nach einem Foulspiel die Rote Karte – Schwenningen musste fortan in Unterzahl agieren.

In der 36. Minute brachte Tobias Schatz den TSV Laufen/Eyach in Führung. Nach einer Stunde sorgte Moritz Favier für die Vorentscheidung. Mit dem 2:0 schockte er die SG endgültig, die sich im weiteren Spielverlauf trotz allen Engagements nicht mehr entscheidend durchsetzen konnte.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Vier Spiele stehen dabei an. Hier sind die ersten drei Spiele:

Die Spvgg Binsdorf hat das Relegationsspiel gegen den TSV Geislingen mit 3:0 gewonnen. Nach torloser erster Hälfte brachte Jens Kinnemann sein Team in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Sebastian Hausch auf 2:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. In der 85. Minute setzte erneut Jens Kinnemann mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt und krönte die starke Leistung seines Teams.

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.

Der VfL Nendingen hat sich im Relegationsduell gegen Türkgücü Tuttlingen mit 2:0 durchgesetzt und dabei von einer doppelten Überzahl profitiert. Bereits in der 13. Minute brachte Ron Rettenmaier den VfL in Führung und stellte die Weichen früh auf Sieg. Türkgücü versuchte in der Folge, Druck aufzubauen, doch der Spielfluss wurde durch eine Rote Karte gegen Aly Sangare in der 53. Minute unterbrochen. In der 72. Minute folgte die nächste bittere Szene für Tuttlingen: Yunus Verep sah Gelb-Rot und reduzierte sein Team auf neun Spieler. In Überzahl ließ Nendingen nichts mehr anbrennen. Lucas Kalmbach sorgte in der 85. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung.

Relegation zur Kreisliga A4

Ein Platz in der Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern wird vergeben. Lediglich ein Spiel ist dafür notwendig.

Die SG FV Meßstetten/SV Tieringen sicherte sich durch einen 2:1-Erfolg den Klassenerhalt. In Albstadt brachte Matthias Wenzl das Team aus Meßstetten in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Julian Arnold in der 49. Minute für die SGM aus. Gökhan Gülay stellte in der 59. Minute den 2:1-Endstand her und ließ die SG FV Meßstetten/SV Tieringen damit jubeln.

Relegation zur Kreisliga B1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B1 Schwarzwald/Zollern gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.

Die SpVgg Stetten-Lackendorf hat das Relegationsduell gegen den FC Göllsdorf mit 2:0 für sich entschieden. In einer von Beginn an umkämpften Partie brachte Max Mager die SpVgg in der 20. Minute in Führung. Als Steffen Haas in der 81. Minute auf 2:0 erhöhte, war der Widerstand gebrochen. Stetten-Lackendorf blieb bis zum Schlusspfiff konzentriert und ließ defensiv nichts mehr zu.

Relegation zur Kreisliga B2

Relegation zur Kreisliga B3

Die Relegation dafür entfällt.

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.

Der FC Rot-Weiss Reichenbach hat im Relegationsspiel gegen den SV Renquishausen II einen 3:0-Sieg gelandet. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Lukas Günthner in der 53. Minute für die Führung des FC. Dennis Marquart erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Tobias Hermle in der 81. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.